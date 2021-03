21 Anzeigen hat die Polizei an die Behörde im Ostallgäu übergeben. Nun finden auch Anhörungen statt. Für manch einen Narren kann das teuer werden.

09.03.2021 | Stand: 19:30 Uhr

Für manch einen Narren könnte es teuer werden: Nach dem illegalen Faschingstreiben in Schwangau prüft das Landratsamt nun die Verstöße im Detail. Nach einer ersten Sichtung kommen in 21 Fällen Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung, das Kontaktverbot und das Versammlungsverbot in Betracht, teilt die Pressestelle der Behörde mit.