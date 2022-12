Im Außerfern macht meistens noch das Auto mobil

Bei einer Umfrage zeigen die Bewohner des Bezirks Reutte aber großes Interesse am Radeln und E-Car-Sharing und fordern einen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs. Was sich durch den Einsatz einer App verbessern soll.

29.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im Bezirk Reutte dominiert das Auto. Gleichzeitig signalisiert die Bevölkerung großes Interesse am Fahrrad und am E-Car-Sharing und fordert einen Ausbau des Öffentliche Personennahverkehrs (ÖPNV). Das hat eine Mobilitätsbefragung ergeben, die die Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Naturparkregion Lechtal-Reutte gemeinsam mit der Regionalentwicklung Außerfern durchführte.

1726 Außerfernen haben sich an der von KEM-Manager Florian Strigl und dem Mobilitätsmanager am Standort, Alexander Höfner, erstellte Mobilitätsumfrage beteiligt. Die Teilnahmequote in den Gemeinden betrug größtenteils drei bis fünf Prozent. Vertreten waren dabei alle Bevölkerungsgruppen, lediglich bei den unter 18-jährigen und über 65-jährigen war der Anteil etwas geringer.

Allein im Auto? 77 Prozent der Befragten sitzen täglich oder mehrmals die Woche hinter dem Lenkrad. Die meisten von ihnen haben dabei viel Platz im Wagen, denn nur ein knappes Viertel der Umfrage-Teilnehmenden fährt regelmäßig mit einem Auto mit. Und bei fremden Menschen mitzufahren ist für 56 Prozent der Männer und 58 Prozent der Frauen ein No-Go. „Die Bereitschaft, bei anderen mitzufahren, ist doppelt so groß, wenn die Person über eine App verifiziert werden kann – nämlich etwa 40 statt 20 Prozent“, erklären Höfner und Strigl. Sie orten daher ein hohes Potenzial für Unternehmen, ihren Mitarbeitenden ein energieeffizienteres Mobilitätsverhalten schmackhaft zu machen. Die beiden setzen dabei auf die App „Ummadum“, mit der Punkte für klimaschonende Mobilität (Gehen, Radfahren, Fahrgemeinschaft) gesammelt und bei zahlreichen Handelspartnern eingelöst werden können. Am 1. Dezember startete die kdg Holding im Lechtal ihre Teilnahme an Ummadum, am 1. Januar folgen die Elektrizitätswerke Reutte. Zusammen beschäftigen die beiden Betriebe rund 600 Mitarbeitende. „Wir hoffen, nächstes Jahr weitere Betriebe für App und damit für die Bildung von Fahrgemeinschaften gewinnen zu können“, sagt Strigl.

Schwieriges ÖPNV-Terrain. Auch für ein verbessertes öffentliches Verkehrsangebot setzen sich beide ein. Einen Stundentakt gibt es bei der Bahn, aber kaum bei den Regionalbuslinien. Vielerorts kommt der Bus nur alle zwei Stunden, andernorts noch seltener oder gar nicht. So nutzen gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung den öffentlichen Verkehr täglich oder mehrmals pro Woche, Schulkinder inklusive. Als Gründe für die Nichtbenutzung nennen die Befragten vor allem zu wenige Verbindungen (48 Prozent), fehlende Anschlüsse (42 Prozent) und die Nicht-Erreichbarkeit des Ziels (38 Prozent). Die Jüngeren vermissen Verbindungen am Abend.

Schnellbusse und Anrufsammeltaxi. „Wir werden uns beim Verkehrsverbund Tirol für eine Angebotsverbesserung stark machen, für eine bessere Taktung und eine Beschleunigung der Buslinien“, verspricht Höfner. Derzeit halten die Busse an jedem Weiler – und so dauert die Fahrt meist doppelt so lange wie mit dem Auto. Den beiden schweben daher Schnellbuslinien vor, die nur in den größeren Zentralorten halten und von einem Anrufsammeltaxi-System ergänzt werden.