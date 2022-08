Im Drachendorf Roßhaupten steigen wieder die Drachen

Die Neuauflage bekommt es mit sehr wechselhaften Wetterbedingungen zu tun. Wie die Bilanz der Veranstalter ausfällt.

22.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Viele Kinder mit Eltern und Großeltern haben sich am Samstag und Sonntag am Kurpark in Roßhaupten getummelt. Nach zwei Jahren Pause feierte der Ort zum siebten Mal sein Kinder-Drachenfest, diesmal unter der Verantwortung der Familie Rutka-Köpf vom Kurpark-Kiosk. Man will damit auch dem Drachen als Logo Roßhauptens wieder einen kräftigen Schub geben.

Mal regnet es, mal fehlt der Wind

Das Wetter meinte es an den beiden Tagen nicht besonders gut mit den vielen erschienenen großen und kleinen Drachenbesitzern, denn zwischenzeitlich regnete es und es fehlte oft der nötige kräftige Wind.

Schon von weitem konnte man ab und zu die fliegenden Exemplare aus Stoff oder Kunststoff ausmachen. Nur die Großdrachen, Kastendrachen und Windspiele der Profis von der Drachenbox Biberach hatten zu wenig Wind, um abzuheben, und blieben deshalb in ihren Boxen. Aber die kleinen und kleinsten Fluggeräte wie ein zehn Zentimeter großer Schmetterling oder eine kleine Elfe sah man in der Luft.

Drachenprofis kommten von weit her

Reinhold Kling von der Drachenbox Biberach hatte zum siebten Mal seine Drachenkollegen von Memmingen bis Ingolstadt nach Roßhaupten eingeladen und freute sich mit den vielen Zuschauern über die farbenfrohe Vielfalt. „Die Zahl der Teilnehmer richtet sich immer nach der Größe der Fläche, sonst kommt es zu Zusammenstößen und Verwicklungen“, erklärte er. Viele Eltern und Großeltern waren gekommen und gaben den Kindern Tipps, wie sie ihre Drachen dazu bekommen, hoch in die Luft zu steigen. Wieder wurde neben dem Gelände des Spielplatzes die Wiese der Familie Guggemos mit einbezogen, so dass jeder Drachenfreund einen Platz fand, um sein Gerät ohne Beeinträchtigung in die Luft steigen zu lassen.

"Ein sntspanntes Wochenende"

Am Samstagabend stiegen leuchtende Drachen in den Himmel und ein buntes Feuerwerk beschloss den ersten Abend des Drachenfestes. Für ein zusätzliches Kinderprogramm sorgten eine Hüpfburg und eine Märchenerzählerin aus Herrsching. Für das leibliche Wohl waren das Team des Kiosks, der Burschenverein, die Tennisabteilung des TSV sowie der Musik- und Gesangsverein zuständig. Alle Teilnehmer einschließlich der Verkaufsstände von Schwangau bis Peiting zogen trotz des meist fehlenden Windes ein positives Fazit der Veranstaltung. Den Mitgliedern der Drachenbox Biberach hat es sehr gefallen: „Es war ein entspanntes Wochenende“, sagten sie und haben sich für nächstes Jahr den Termin schon wieder vormerken lassen.

