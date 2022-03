Im Eiskeller in Pfronten beginnt das Jahr zauberhaft im April

Die Kulturbühne startet nach langer Corona-Pause neu. Bis September stehen fünf Termine mit Musik, Magie und Literatur fest. Karten gibt es jetzt auch online.

06.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Bonne Année, Pfronten!“ – Zauberkünstlerin Orélie wünscht dem Pfrontener Publikum bei ihrem Auftritt im Eiskeller ein frohes neues Jahr. Allerdings tut sie das nicht Mitte Januar, wie geplant, sondern erst am Samstag, 2. April. Dennoch ist es für die Kulturbühne nach der Corona-Pause die erste Veranstaltung des Jahres. Sie sei froh, dass das riesige schwarze Loch hinter ihnen liege, sagt Eiskeller-Organisatorin Ulrike Rottenburgern, „und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt wieder das Leben mit Kultur füllen können. Wahrscheinlich haben wir das noch nie so gebraucht wie jetzt.“ Im Januar hätten die Publikumsreihen im kleinen Eiskeller nur zu einem Viertel besetzt werden dürfen – viel zu wenig. Nun lassen die Corona-Auflagen eine Auslastung mit 75 Prozent zu, das sind im Eiskeller 60 Plätze. „Das ist okay“, sagt Rottenburger. Ab kommendem Montag, 7. März, sind Eintrittskarten für die neue Spielzeit erhältlich, nun auch über das Internet.

Wieder mehr Zauber für die Welt

Mit einem wahrhaft zauberhaften Programm startet der Eiskeller ins Veranstaltungsjahr. Die junge Französin Orélie vereint bei ihrem Auftritt Musik, Entertainment, Poesie und Magie mit viel Humor und Charme. Sie setzt scheinbar die Erdanziehung außer Kraft und kann Gedanken lesen. Sie würde sich wünschen, „dass wieder mehr Zauber in die Welt kommt“, sagt Ulrike Rottenburger zu diesem Abend.

Überwintern in der kanadischen Wildnis

Mit einer Veranstaltung im Rahmen des Allgäuer Literatur-Festivals geht es am Montag, 16. Mai, weiter. „Mein Blockhaus in Kanada“ heißt das Buch, in dem Carmen Rohrbach von ihrer Zeit in der Wildnis berichtet. Mehrere Monate überwinterte sie in einer einfachen Hütte ohne Strom, Gas, Internet und Telefon an einem glasklaren Bergsee bei Temperaturen bis zu 48 Grad unter null. Begleitet von Bildern berichtete sie von den Vorbereitungen und Schwierigkeiten ihres Abenteuers, passend zum Outdoor-Ort Pfronten.

Jodula erstmals solo

Bereits ausverkauft ist die nächste Veranstaltung am Sonntag, 29. Mai, mit Hedwig Roth. Denn eigentlich sollte die bereits Ende November unter dem Titel „Jodula im Advent“ stattfinden. Stattdessen gibt es nun „Jodula solo“. Denn das Versprechen, das sie einst bei einem Auftritt mit dem Musikprojekt Vuimera im Eiskeller gegeben hatte, gilt noch immer: Ihr erstes Solokonzert wird sie in der Pfrontener Kulturbühne geben. Es enthält die gesamte Vielfalt der Jodlerei voller Klang, Heimat, Sehnsucht und Freiheit.

Eine Welt mit dem "Vivid Curls"

Auch die beiden Musikerinnen des Duos „Vivid Curls“ stehen bei ihrem Auftritt unter dem Titel „Nicht müde werden“ am Donnerstag, 23. Juni, nicht zum ersten Mal auf der Eiskeller-Bühne. Bereits bei ihrem Special zum Weltfrauentag 2019 lernten Inka Kuchler und Irene Schindele die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre schätzen. Diesmal steht ihr Auftritt in der Fairtrade-Gemeinde Pfronten im Zeichen der Einen Welt, die ihnen ein besonderes Anliegen ist. Die Bewirtung übernimmt an diesem Abend das Team des Weltladens Pfronten.

Harte Schwestern vom Auerberg

Der vorerst letzte Eiskeller-Termin in diesem Jahr, der bereits feststeht, ist Samstag, 24. September: Dann kommen unter dem Titel „Echt. Allgäuerisch. Anders“ die Harten Schwestern vom Auerberg. Maria, Susi und Rebekka singen mit losem Mundwerk in Mundart über Themen, die das Allgäu und den Rest der Welt bewegen. „Sie passen sehr gut nach Pfronten und in den Eiskeller“, verspricht Organisatorin Rottenburger.

Für das Gastspiel von Michael Miensopust gibt es bislang noch keinen genauen Termin. Der Verwandlungskünstler sollte eigentlich am 9. März gleich zwei Auftritte im Eiskeller absolvieren: Am Abend mit seinem interaktiven Fantasy-Theater-Stück „Die unglaubliche Reise nach Spontanien“, bei der das Publikum die Navigation übernimmt. Und bereits am Nachmittag mit einem interaktiven Märchenkrimi im Rahmen des Familienprogramms der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang. Voraussichtlich findet beides nun im Oktober statt. Der genaue Termin wird gerade noch geklärt.