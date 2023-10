Im Füssener Land sitzen Schüler auf dem Trockenen

06.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Viele Schülerinnen und Schüler im Füssener Land werden in den nächsten Jahren auf dem Trockenen sitzen - Schwimmunterricht wird es für sie jedenfalls nicht geben. Das lässt sich nach der Sitzung des Zweckverbandes Allgäuer Land sagen, bei der es um die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens ging. Ob es dazu kommt oder ob man doch eine größere Anlage mit 25-Meter-Bahnen baut oder ob man sich am Ende am Neubau eines Hallenbades in Pfronten beteiligt - das alles steht momenan in den Sternen. Man benötige erst belastbare Zahlen, was die Schülerzahlen und die Kosten angehe, waren sich die Bürgermeister in der Runde einig. Die sollen bis Frühjahr/-sommer 2024 vorliegen, sagte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter als Verbandsvorsitzender. Und zur weiteren Zeitschiene: Vor 2025/26 sei der Einstieg in eine konkrete Planung "nicht denkbar".

