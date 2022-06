Im Füssener Westen gibt es Widerstand gegen Wohnungen

Die Stadt Füssen will Wohnraum für Einheimische schaffen. Aber offensichtlich am falschen Platz: Denn eine Bebauung am Dreitannenbichl lehnen Bürger ab.

30.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Stadt Füssen will Wohnraum für Einheimische schaffen und vielleicht auch ein Mitarbeiterhaus für ansässige Unternehmen. Ein Projekt, mit dem man eigentlich nur offene Türen einrennen kann, sollte man meinen. Dem ist aber nicht so. Ganz und gar nicht. Gegen die Neubauten am Dreitannenbichl gibt es massiven Widerstand im Füssener Westen. An dessen Spitze: Evelyn Vesenmayer, die Ehrenvorsitzende des Vereins Füssen-West. Sie hat Erfahrung damit, Vorhaben am Dreitannenbichl zu stoppen. Vor gut einem halben Jahrhundert brachte sie mit vielen Mitstreitern die Pläne für ein gigantisches Sanatorium zu Fall.

