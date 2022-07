Im Goldenen Kreuz schlug einst Pfrontens Herz

Rund um einen neuen Lebensmittelmarkt schafft sich Pfronten ein neues Zentrum. Ganz nahe bildete einst eine Gastwirtschafteinen repräsentativen Mittelpunkt.

Mit einem neuen Lebensmittelmarkt, der über einen gestalteten Platz an die Einkaufsmeile Allgäuer Straße angebunden wird, wächst derzeit ein neues Zentrum für Pfronten heran. Nur wenig südlich davon hatte über lange Zeit das Herz der Gemeinde geschlagen. Im Gasthof Zum Goldenen Kreuz kam man nicht nur zusammen – auch die Kinder, wenn sie im Krug Bier holten –; dort rasteten auch die Fuhrleute auf ihrem langen Weg und wechselten die Pferde. Wie imposant das gesamte Anwesen einst war, zeigt ein Bild des Pfrontener Kunstmalers Sepp Sichler aus dem Jahr 1931. Bis heute bereichert das Anwesen Pfrontens Straßenbild mit markanten Punkten. Daran, dass das Bäckerei-Café in der einstigen Bierhalle, das heutige Steak- und Burgerhouse sowie das Wirtshaus nebenan einst zusammengehört hatten, erinnert heute allerdings nichts mehr. Der Blick in den einstigen großen Innenhof ist ohnehin versperrt.

Repräsentativer Bau einer reichen Familie

Von einem repräsentativen Gebäude einer der reichsten Familien des Ortes spricht der Pfrontener Heimatforscher und Ehrenbürger Bertold Pölcher. Mehrere Generationen lang war das Haus mit der Nummer 216 seinen Forschungen nach im Besitz der Familie Heel, der auch der bekannte Rokokobildhauer Peter Heel entstammt, und mit deren Geschichte sich Pölcher derzeit befasst. Den Reichtum brachte vor allem der Handel in die Familie. Unter anderem holten sie Südfrüchte, Gewürze, Wein und Stoffe ins Allgäu. Martin Heel, der das Anwesen im Jahr 1695 übernahm, hatte zwei Konzessionen für den Frachtverkehr nach Venedig. Schon sein Vater Jeremias hatte ein umfangreiches Fuhrunternehmen mit 20 Rössern betrieben. Für ihn wurde im Jahr 1672 ein Wappenbrief ausgestellt, wobei er als Gastwirt und Pferdehauptmann bezeichnet wurde. Mehrere Berufe auszuüben war damals üblich, so gehörte neben dem Fuhr- und Handelsunternehmen und der Gastwirtschaft auch eine umfangreiche Landwirtschaft zum Heel’schen Anwesen.

Einst als Umgehungsstraße gebaut

Wann genau sie sich an der heutigen Allgäuer Straße niederließen, ist nicht sicher. Die Straße selbst ist im 15. oder 16. Jahrhundert als Umgehungsstraße gebaut worden. Zuvor war der Verkehr aus Tirol über den heutigen Kirchenweg in Richtung Kempten weitergerollt. Damit entstand der spätere Gasthof „Goldenes Kreuz“ an einer sehr verkehrsgünstigen Stelle. Als Umspannstation verpflegte der Kreuzwirt nicht nur die Fuhrleute, sondern versorgte deren Fuhrwerke auch mit frischen Rössern. Die erste urkundliche Erwähnung des Gasthofs Zum Goldenen Kreuz fand Pölcher im Jahr 1823. Damals hatte bereits die Familie Doser das Anwesen übernommen.

Gebraut wurde bis 1964

Gebraut wurde noch bis etwa 1964, weiß Helmut Schneider, der in der Gastwirtschaft aufgewachsen war. Sein Vater Georg hatte 1928 Kreszentia Blum geheiratet, die Witwe des Kreuzwirts Josef Blum. Nach dem Krieg gab Schneider jedoch Brauerei und Gastwirtschaft an seine Stiefsöhne Hans und Ludwig Blum ab. Das Ende des Goldenen Kreuzes läutete dann ein Zwist seiner Stiefbrüder ein, erinnert sich Helmut Schneider: Ludwig, der die Gaststätte übernommen hatte, bezog das Bier für den Ausschank nicht mehr von Hans, der die Brauerei weiterführte, sondern aus Kaufbeuren. Später verpachtete Ludwig Blum die Gaststätte.

Soldaten beleben Brauerei neu

Die Brauerei war zuvor bereits während des Zweiten Weltkriegs stillgestanden, erinnert sich Helmut Schneider. Seine alleingelassene Mutter war überfordert, als ihr Mann und ihre beiden Söhne aus erster Ehe in den Krieg ziehen mussten. Nur einmal wurde damals der Braukessel angeworfen, erinnert sich Schneider, der als Bub oft beim Brauen zugeschaut hatte: 1942 war ein Regiment beim Rückzug aus Frankreich vorübergehend beim Kreuzwirt einquartiert. Unter den Soldaten war auch ein Brauer, der die Anlagen zu nutzen wusste, erzählt Schneider. Und so erlebten die Soldaten und der Sohn ihrer Gastgeberin noch ein paar recht fröhliche Stunden.

Bierhalle wurde zum Bäckerei-Café

Während Schneider die Landwirtschaft übernahm, die sein Vater am Angerbach, damals noch inmitten grüner Wiesen, aufgebaut hatte, wechselte die Nutzung der einstigen Bierhalle der Kreuzwirtschaft: Mal ließ sich dort ein Uhrmacher nieder, mal diente sie Gemüsegeschäft, mal als Kino. Als Diskothek und später Bistro „Tenne“ erhielt die Halle ihren bis heute gebräuchlichen Namen. Mittlerweile lädt dort ein Bäckerei-Café zum Hoigarte wie einst die Bierhalle, nur mit weniger Promille. Die Gastwirtschaft wurde unter wechselnden, teilweise fernöstlichen Vorzeichen weitergeführt und in der ehemaligen Brauerei erinnert nun ein Wirtshaus an das einstige Bräu-Stüble.