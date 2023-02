Im Jubiläum einer Pfrontener Einrichtung steckt viel Musik

Die Sing- und Musikschule Pfronten feiert heuer das ganze Jahr über mit vielen Konzerten. Wer von der Einrichtung profitiert – und wer manchmal genervt ist.

15.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wo Sprache aufhört, fängt Musik an. Was wäre die Welt also ohne Musik – und was wäre Pfronten ohne seine Sing- und Musikschule? Heuer feiert die musikalische Bildungseinrichtung ihr 30-jähriges Bestehen. Mittlerweile erlernen 540 Teilnehmer bei 20 professionellen Musikpädagogen Singen, Musizieren und Rhythmisches Tanzen. Bereits Kleinkinder finden in Eltern-Kind-Angeboten oder klangvollen Kursen wie dem Klangzauberer oder den Klangdetektiven spielerisch in die Welt der Musik. Schüler bis hin zu Erwachsenen können in Pfronten, Eisenberg, Oy-Mittelberg und Nesselwang in Einzel- oder Gruppenstunden eigene musische Begabungen erspüren, die Liebe zum Musizieren und Singen entdecken oder bereits Erlerntes wieder auffrischen.

Musikvereine und Chöre profitieren

Im April 1993 war bei der Gründungsversammlung im Gasthof Engel der Grundstein für die Erfolgsgeschichte gelegt worden. Bis 2013 übernahm Josef Mörz für 20 Jahre die Leitung der neugegründeten Musikschule, dann wurde er von Herbert Wiedemann abgelöst. Von der Gründung bis 2018 war Brigitte Stender stellvertretende Schulleiterin, seit 2018 stärkt Nicole Schmidt dem Schulleiter und Ausnahmemusiker Wiedemann den Rücken. Der hat über die Jahre eine klingende Institution geschaffen, von der auch Musikvereine und Chöre mit ihrem Nachwuchs unheimlich profitieren.

Mehrere Konzerte im Jubiläumsjahr

Für das Jubiläumsjahr wurde ein buntes Programm verschiedenster Konzertereignisse der einzelnen Ensembles auf die Beine gestellt. Das nächste ist das Juniorkonzert am Mittwoch, 15. März, ab 18 Uhr in der Aula der Mittelschule Pfronten. Ein Festabend mit geladenen Gästen gab jetzt den Auftakt. Dabei bedankte sich Wiedemann für die gute Unterstützung durch die Gemeinden und die jeweilige Schulleitung vor Ort. Bürgermeister Alfons Haf berief sich in seiner Rede auf das vielfältige Engagement in der Gemeinde Pfronten. Vor allem die weitere gemeindliche Unterstützung verstehe er als Ausdruck der großen Anerkennung für die Leistung der Musikschule. Hubert Endhardt brachte dem Lehrerkollegium als stellvertretender Landrat seine Glückwünsche entgegen. Für ihn sei die Musik etwas Bereicherndes. Er bedankte sich auch bei den Eltern, die seit 30 Jahren das häusliche Üben der Kinder unterstützen und „aushalten“. Er spreche aus eigener Erfahrung, da gerade das Geigenspiel seiner Kinder anfangs zuweilen Nerven gekostet hätte.

Auch ein Pfarrer unter den Schülern

Thomas Wohlfart, der Vorsitzende der Musikschule, brachte in seinem Grußwort vor allem die Unterstützung der örtlichen Kulturvereine und Musikkapellen durch die musikalische Ausbildung ins Spiel. Für ihn sei die Musik auch Animation im Alltag und Grund für ein positives Lebensgefühl. „Musik malt Bilder im Kopf, bringt uns zum Tanzen, ruft Erinnerungen wach und verbindet Menschen auf der ganzen Welt“, umschreibt Nicole Schmidt, die stellvertretende Schulleiterin ihre Berufung. Der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke outete sich als Schüler und großer Fan der Musikschule und bedankte sich für die vielen emotionalen Momente, die er als Zuhörer und Schüler bereits erleben durfte. Die Grußworte der Schulleitern Gerlinde Briechle (Mittelschule Pfronten), Elisabeth Zeilhuber-Strunz (Grund- und Mittelschule Oy-Mittelberg), Hans Berktold (Grundschule Eisenberg) und Anja Selzer (Grundschule Nesselwang) sowie von Reinhard Mörz, dem Eltern- und Schülervertreter der Musikschule, wurden immer wieder durch feine Musikstücke verschiedenster Schüler und Lehrer aufgelockert.