Tag des Baumes in Schwangau: Kinder überzeugen mit viel Wissen

Zum Tag des Baumes wird in Schwangau im Kurpark eine Rotbuche gepflanzt. Die Kinder vom Kindergarten St. Tosso überzeugen mit ihrem Wissen.

26.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eines ist an diesem 70. Tag des Baumes deutlich geworden: Die Kinder des Schwangauer Kindergartens St. Tosso kennen sich bereits gut mit Bäumen aus. Ihr Wissen präsentieren und erweitern konnten sie am Montag im Kurpark. Dort hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Gebietsbetreuer am Ostallgäuer Alpenrand, Thomas Hennemann, und mit Förster Dietmar Prantl eine Rotbuche gepflanzt.

Die Rotbuche im Kurpark Schwangau kann über 40 Meter groß werden

Nach der Pflanzung gab es viel über den Baum zu lernen: Die Buche kann über 40 Meter groß werden und 800.000 Blätter entfalten. Wichtig: Buchen produzieren, was Menschen brauchen – Sauerstoff. Auch viele Tiere profitieren von Bäumen, leben an und in der Buche: etwa Ameisen, Spinnen und Bienen aber auch Spechte und Eichhörnchen.

(Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".)

In dem Gespräch mit den Kindern wurde deutlich, dass sie sich schon vorab sehr gut auskannten. „Und wozu braucht man Buchenholz?“ Und Hennemann beantwortete die Frage direkt: Es wird als Bau- und Brennholz verwendet, aber auch zum Bau von Möbeln. Das sei doch viel besser als die Verwendung von Plastik, so der Gebietsbetreuer.

Buche wird auch als Mutter des Waldes bezeichnet

Abschließend erklärte Förster Prantl, warum die Buche als Mutter des Waldes bezeichnet wird. Doch die Antwort kam gleich von einem Kind: „Da wohnen so viele Tiere.“

Lesen Sie auch

Pflanzaktion Frische Bäume im Schatten sterbender Eschen in Pfronten

Abgeschlossen wurde das Ganze mit den Worten: „Die Buche ist die wichtigste Baumart in Deutschland“.

(Lesen Sie hier, wie viel Lebenszeit bleibt dem wohl ältesten Baum in Bayern noch?)