Im Pfannerhaus in Roßhaupten geht es um wirbelnde Zeiten

08.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Ein Kleinod“, sei das Pfannerhaus, stellte Felicitas Freuding bei der gut besuchten Eröffnungsvernissage fest – und das machte sie mit ihren Kunstwerken zu einem besonderen. Unter dem Motto „Wirbelnde Zeiten, neu gesehen, auch mit Poesie“ stellt sie nicht nur ihre „Türme“ aus, vielmehr lässt sie Einblicke in ihr Werke aus Farbenexplosionen zu. Daneben stehen und hängen lyrische Werke von befreundeten Dichtern, die sich – wie sie – mit dem Zaudern, Hadern, Fragen und doch wieder gefestigten Gefühlen des Lebens beschäftigen.

Künstlerin trug in Roßhaupten auch Gedichte vor

Bei der Vernissage gab die Künstlerin den befreundeten Poeten, Peter Würl, Annette Tolksdorf und Ander Ski, ein Forum, in dem sie aus ihren Gedichten vortrugen. Untermalt wurde der Abend dazwischen mit Musik auf Saiteninstrumenten wie Gitarre und Harfe, an denen Freuding zeigte, wie vielfältig ihre künstlerische Seele sich auszudrücken vermag.

Sie ist ein Wirbelwind, der in den beiden Ausstellungsräumen seine Werke – Skulpturen und Bilder – zeigt, genauso übersprühend wie die Künstlerin selbst. Diagonal über beide Räume stehen ihre „Türme“ in Rot und Blau. Wer sagt, dass immer nur Bilder an der Wand hängen müssen? Faltenskulpuren aus nicht mehr gebrauchten Hängeregistern hängen an der Wand und sind mit ihren kräftigen Farben kaum mehr zu erkennen. Alte Dinge, die ausgedient haben, wecken bei der Künstlerin schier unerschöpfliche Ideen, die sie mit allem möglichen umsetzt.

Das eigene Zaudern erleben

Wer sich in dieser Ausstellung auf die Ecken einlässt, erlebt sein eigenes Zaudern, seine immer wieder auftauchenden Zweifel, Ängste, die sich dann immer wieder auflösen. Fast erleichtert freut sich der Betrachter in der roten Ecke, die Alarmbereitschaft signalisiert, dass sich zu den dunkelrot gefärbten Elementen (Gefahr), Kunstwerke, die weiter in den Raum hineingehen, die Düsterheit mit leichter gestalteten Formen und mit lebendigem, fasst fröhlichem Orange mischen. Aufatmen.

Die „blaue Ecke“ zeigt Ordnung, die beruhigt. Aber auch die weißen Seiten des ersten Raumes zeigt diese. Eine Ordnung, die immer wieder Sicherheit in „wirbelnden Zeiten“ gibt. Ob schmale Türme aus Joghurtbechern mit Wachs überzogen, oder liebevoll orientalisch mit Schmuckketten dekoriert, immer haben Freudings Türme einen Schwerpunkt, „damit sie nicht umfallen“, ganz wie im echten Leben.

Zarte Bilder aus Tusche und Acryl sind in Roßhaupten zu sehen

Aber auch ganz zarte, sanfte helle Bilder aus Tusche und Acryl sind im Pfannerhaus zu sehen, die die vielfältigen Seiten von Felicitas Freuding zeigen. Dennoch ist besonders auffallend und nicht minder geheimnisvoll ihr „Phoenix“ in der rechten Ecke des zweiten Raumes. Bunt, zart und doch kraftvoll steht der Vogel auf einem Podest. In ihm hat Freuding viele Schicksalsschläge – ihre eigenen, aber auch die von anderen – verarbeitet. Philosophisch zeigt er das, was die Künstlerin ausmacht: egal was immer kommt, es kann in Positives umgewandelt werden, wenn man nicht „umfällt“ in diesen und den eigenen „wirbelnden Zeiten“.

Zu sehen ist die Ausstellung vom 1 bis 16 Oktober jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr