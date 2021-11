Überall in der Region wurde an diesem Wochenende den Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaften gedacht. Pfrontens Bürgermeister hielt eine beachtete Rede.

14.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Volkstrauertag hat auch heute noch für viele Menschen eine große Bedeutung. Denn an diesem Tag wird in Deutschland der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften gedacht. Zugleich ist er aber auch ein Symbol für Versöhnung und Frieden. In vielen Gemeinden im südlichen Ostallgäu ist der Volkstrauertag mit Kranzniederlegungen und Feiern verbunden.