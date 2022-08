Immobilien in Füssen und Umgebung: Bleibt das Eigenheim ein Traum?

Für junge Familien wird es auch rund um Füssen immer schwieriger, ins Eigenheim zu ziehen. Die Kosten steigen, Kredite werden teurer und das Angebot ist rar.

30.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Viele Deutsche träumen von einem Einfamilienhaus und den eigenen vier Wänden. Sich diesen Traum zu erfüllen, dürfte für junge Familien, die kaum Eigenkapital und keine finanzstarken Verwandten im Hintergrund haben, nur noch schwer möglich sein. Die gestiegenen Zinsen für Kredite, die Inflation sowie die Krisen um Rohstoffe und Facharbeitermangel verschärfen die Situation zunehmend, berichten zwei Immobilienexperten aus Füssen.

Immobilien in und um Füssen: zu wenig Angebote für viele Interessenten

Dass die Preise für Immobilien im Füssener Land in den kommenden Monaten sinken werden, glaubt Kilian Platz nicht. Er leitet das Füssener Büro von Engel und Völkers. Zwar sei es schon so, dass sich durch die Zinswende etwas auf dem Markt verändert habe – die Nachfrage sei etwas eingebrochen –, dennoch gebe es noch immer zu wenig Angebote für zu viele Kaufinteressenten. Und das werde sich so schnell nicht ändern, blickt Platz auf die kommenden Monate.

Wie viel kosten Immobilien in Füssen?

Den Einbruch der Nachfrage auf einen speziellen Grund zurückzuführen, sei nicht möglich, sagt der Immobilienexperte. Er vermutet, dass vieles zusammengekommen ist: Der Ukrainekrieg mit seinen Folgen, die steigenden Kosten für die Lebenshaltung sowie die Zinswende. „Jungen Familien, die nicht viel Eigenkapital haben, fällt es nun deutlich schwerer“, so Platz. Generell sei der Füssener Raum hochpreisiger im Vergleich mit anderen Regionen. Und Platz merkt an, dass Personen, die zum Beispiel von außerhalb nach Füssen ziehen und einen Zweitwohnsitz oder eine Ferienwohnung im Blick haben, nicht unbedingt auf Kredite angewiesen sind.

Das rät ein Füssener Immobilienexperte Interessenten

Es gibt also Kunden auf dem Markt, für die die Zinsanpassung beim Immobilienkauf nur bedingt eine Rolle spielt. Wer auf den Immobilienmarkt einsteigen möchte, sollte sich vorher bei einer Bank oder einem Finanzexperten beraten lassen, damit er weiß, welche Rahmenbedingungen überhaupt möglich sind. Immer wieder macht Platz die Erfahrung, dass es Kaufinteressenten gibt, die keine reale Vorstellung davon haben, was sie sich leisten können.

Auf was es beim Immobilienkauf ankommt, weiß Christoph Weisenbach. Er ist Inhaber des gleichnamigen Maklerunternehmens in Füssen. Der Markt müsse differenziert betrachtet werden. Um nur einige Beispiele zu nennen: Für was soll eine Immobilie genutzt werden? In welcher Lage steht sie und wie ist ihr Alter sowie ihr Zustand? „Topf und Deckel müssen zusammenpassen“, bringt es Weisenbach auf den Punkt.

Wer bauen möchte, sollte sich vorher bei einer Bank oder einem Finanzexperten beraten lassen. Bild: Marcus Merk

Lesen Sie auch

Weniger Menschen können sich ein Eigenheim im Allgäu leisten Steigende Bauzinsen, hohe Immobilienpreise

Die Nachfrage – etwa nach Häusern, Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitzen – ist laut Weisenbach nach wie vor ungebrochen hoch. Die Zinserhöhungen und die damit teurer werdenden Kredite für die Finanzierung haben nicht zu einem Rückgang geführt, berichtet Weisenbach. Aber: Einen leichten Rückgang der Nachfrage stellt der Immobilienmakler beim Thema private Altersvorsorge fest. Beispielsweise bei Menschen, die sich eine Eigentumswohnung kaufen, um diese zu vermieten, um sich später durch diese Einnahmen die Rente aufzubessern.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Wer sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, wird nun tiefer in die Tasche greifen müssen. Weisenbach gibt ein Beispiel: Bei 300.000 Euro für eine Dreizimmerwohnung fielen in den vergangenen zehn Jahren kaum Zinsen an. Nun werden zwischen 2,5 und 2,8 Prozent für die Finanzierung bei der Bank fällig. Das mache sich beim Finanzplan bemerkbar. Ähnliches gilt natürlich auch für hochpreisigere Immobilien. Für die Mittelschicht sei eine Anschaffung ohne finanzstarke Verwandte oder einem Erbe nur schwer möglich.

Mit Blick auf die steigenden Kosten in vielen Bereichen – Energie oder Rohstoffe – seien Neubauprojekte außerdem durchaus gefährdet. „In größeren Städten wird oft nicht gebaut, weil es zu teuer ist“, berichtet Weisenbach, der für die CSU auch im Füssener Stadtrat sitzt. Kommunen seien zwar aus seiner Sicht bemüht, Wohnraum zu schaffen, die Situation sei aber sehr herausfordernd.

Immobilien für Gewerbe in Füssen und im südlichen Ostallgäu

Anders gestaltet sich der Immobilienmarkt für Gewerbetreibende, berichtet Weisenbach. In sehr guten Lagen gehen Angebote sofort weg. Bei anderen Standorten, beispielsweise einem Büro in der Augsburger Straße, wird es schwieriger. Diejenigen, die bereits ein Büro vor Ort haben, brauchen oft kein zusätzliches. Durch die Pandemie sei die Digitalisierung und damit das Arbeiten aus dem Homeoffice vorangetrieben worden. Außerdem berichtet Weisenbach, dass es je nach Branche auch auf die Lage innerhalb eines Objekts ankomme. Juristen oder Ärzte beispielsweise meiden oft das Erdgeschoss aus Diskretionsgründen und suchen etwas in den höheren Stockwerken.

Lesen Sie auch: Hier sind Immobilien im Allgäu besonders teuer.