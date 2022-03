Einrichtungen in Füssen blicken kritisch auf die Impfpflicht und den Stufenplan Bayerns

Betroffene Einrichtungen hätten sich eine allgemeine Impfpflicht gewünscht. Warum Novavax womöglich nicht die von der Staatsregierung erhoffte Wende bringt.

11.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist umstritten. Nun hat Bayern einen Stufenplan vorgelegt, wie die Pflicht aussehen könnte und was auf Einrichtungen zukommt. Darin enthalten sind für ungeimpfte Mitarbeiter, wie berichtet, Aufklärungsgespräche, Bußgelder bis zu 2500 Euro und ein Betretungsverbot der Einrichtung – dabei gilt laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Motto „pragmatisch und mit Augenmaß“. Spricht man mit den Leitern von Einrichtungen, wird deutlich: Sie hätten sich eine allgemeine Impfpflicht gewünscht.

Sozialstation Füssen: Erste Gedankenspiele werden durchgegangen

Eine von ihnen ist Anja Schmid. Sie ist Geschäftsleiterin der Sozialstation Füssen. Die Einrichtung hat 80 Mitarbeitende. Das Angebot der Sozialstation ist vielfältig: Tagespflege, Essen auf Rädern, betreutes Wohnen und vieles mehr. Zehn Prozent der Pflegekräfte seien ungeimpft, berichtet Schmid. Die Personalsituation im Pflegebereich insgesamt war auch vor der Pandemie angespannt. Mit Blick auf womöglich ausfallendes Personal laufen bereits die ersten Gedankenspiele für den Bereich Tagespflege, sagt Schmid. Dabei geht es darum, wie Ausfälle kompensiert werden könnten. Möchte Schmid neues Personal einstellen, müssen Bewerber ab Mitte März einen Impfnachweis vorlegen. „Das finde ich schon heftig“, sagt sie. Den Stufenplan sieht Schmid kritisch.

Gespräche mit Mitarbeitenden zur Impfung, wie sie jetzt auch das Gesundheitsamt führen soll, habe sie bereits geführt. „Generell ist die Zweiklassengesellschaft nicht in Ordnung“, sagt Schmid. Und sie gibt zu bedenken, dass ältere Seniorinnen und Senioren nicht nur in einem Pflegeheim leben. Viele seien mobil, benötigen zwar kleinere Hilfen im Alltag, seien aber sonst auch in Cafés unterwegs oder gehen einkaufen. Und diese Mitarbeitenden unterstehen keiner Impfpflicht, können andere aber anstecken. Sie hätte sich eine allgemeine Impfpflicht gewünscht.

Bringt Novavax die Wende beim Thema Impflücke?

Die Staatsregierung setzt bei der Impfpflicht auch auf den neuen proteinbasierten Impfstoff Novavax. Gesundheitsminister Holetschek sagte kürzlich gegenüber unserer Redaktion: „Wir haben Rückmeldungen der Verbände, dass dieser Impfstoff bei Menschen auf Akzeptanz stoßen kann, die sich mit den bislang vorhandenen und erprobten Impfstoffen nicht impfen lassen möchten.“ Womöglich setzt die Regierung auf das falsche Pferd. Denn es zeigt sich ein ernüchterndes Bild, wenn man sich bei Ärzten nach der bisherigen Nachfrage erkundigt.

Der Füssener Sprecher der Hausärzte, Dr. Christian Stenner, hat bis zur vergangenen Woche nur zwei Anfragen erhalten. Impfdosen selbst erhalte er nicht, sondern die Impfzentren. Der Leiter des Zentrums Marktoberdorf und Kaufbeuren, Gregor Blumtritt, macht eine ähnliche Erfahrung und geht von einer niedrigen Nachfrage aus. Bisher habe es zwar Anfragen von Einrichtungen im Ostallgäu gegeben, diese liegen aber deutlich unter einhundert Stück. In den kommenden Wochen geht Blumtritt davon aus, dass ein „niedriger dreistelliger Bereich“ verimpft werde.

Die Nachfrage nach Novavax sei auch bei der Fachklinik Enzensberg „verschwindend gering“, sagt der kaufmännische Leiter der Klinik, Alexander Heim. Er hätte sich von der Politik gewünscht, dass es früher eine Ansage zur Umsetzung des Gesetzes gibt – außerdem plädiere er für eine allgemeine Impfpflicht. In den vergangenen Wochen habe es durchaus die Sorge gegeben, dass Mitarbeitende womöglich ab Mitte März wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausfallen. Nun atmet er auf, denn bis tatsächlich ein Betretungsverbot in letzter Konsequenz ausgesprochen wird, könnte bereits Sommer sein.

"Die Fakten, die für eine Impfung sprechen, liegen auf dem Tisch"

Je nach politischer Entwicklung ist zu diesem Zeitpunkt womöglich auch eine allgemeine Impfpflicht in Kraft getreten, sagt Heim. Etwa elf Prozent seien von dem Stufenplan betroffen, das entspreche rund 60 Mitarbeitenden. Dass sich jemand durch ein weiteres Gespräch zu den Impfstoffen doch noch überzeugen lässt, bezweifelt Heim. „Die Fakten, die für eine Impfung sprechen, liegen auf dem Tisch.“ Und Mitarbeitende, die sich dagegen entscheiden, haben wohl durch Erfahrungen mit älteren Impfstoffen ihre Gründe, warum sie keine Spritze möchten.

Aktuell sei es zwar noch kein Thema, das bei Neueinstellungen von Personal ab Mitte März ein Impfnachweis erforderlich wird. Heim sieht aber die Gefahr in anderen Bereichen der Einrichtung – etwa der Küche. Wenn er dort jemanden benötigt, konkurriert er auch mit Hotels und Gaststätten – dort gibt es keine Impfpflicht.

Welches System die Einrichtungen benutzen sollen

Das Landratsamt Ostallgäu setzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach den Vorgaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums um, heißt es in einer Pressemitteilung. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf hat das Gesundheitsamt eine Bitte: Sie sollen das Meldeportal des Gesundheitsministeriums nutzen.

Mitarbeitende melden: Betroffene Einrichtungen sollen ab dem 16. März die noch ungeimpften und nicht genesenen Beschäftigten und solche, die kein ärztliches Attest vorgelegt haben, den Gesundheitsämtern melden.

Meldeportal: Das Meldeportal soll laut Landratsamt Ostallgäu „im Laufe der nächsten Tage“ online gehen. Informationen, auch zum Ersatzformular für eine analoge Meldung, sind auf der Homepage des Landratsamtes zu finden (www.ostallgaeu.de).

Beratungsgespräch: Nach der Meldung bietet das Gesundheitsamt den gemeldeten Personen die Möglichkeit, eine Impfberatung wahrzunehmen und die Entscheidung zu überdenken. Auf die Beratung soll dann die „förmliche Anordnung“ folgen, entsprechende Nachweise vorzulegen. „Werden diese nicht eingereicht, kann neben der Verhängung von Bußgeldern als letzter Schritt auch ein Tätigkeits- und Betretungsverbot ausgesprochen werden, wenn die Situation in den jeweiligen Einrichtungen dies zulässt“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

