In der Altstadt Füssen wird das Grundgesetz gefeiert

Zum internationalen Tag der Demokratie gibt es eine Veranstaltung in Füssen. Was geplant ist.

13.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Einen Stationenweg zum deutschen Grundgesetz veranstaltet das Füssener Bündnis für Demokratie und Solidarität zum internationalen Tag der Demokratie am Freitag, 15. September, im Füssener Altstadtring. Die Veranstaltung startet um 15 Uhr, die Stationen sind laut Pressemitteilung über die Reichenstraße, die Schrannengasse, die Brunnengasse über die Lechhalde bis zum Stadtbrunnen zu finden. Zahlreiche Organisationen, darunter verschiedene kommunale Parteien, Gewerkschaften, Kirchenvertreter, Kunstschaffende und Naturschützer, zeigen auf, wie wichtig die Artikel des Grundgesetzes für ihre Arbeit sind. Die Veranstaltung endet mit einer Schlusskundgebung ab 17 Uhr am Stadtbrunnen – unter anderem mit musikalischer Umrahmung.

Ziel der einzelnen Stationen ist es, ausgesuchte Artikel des deutschen Grundgesetzes zu zeigen und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das Bündnis ist überzeugt, dass für viele Deutsche die Rechte, die sich aus dem Grundgesetz ableiten, zu selbstverständlich geworden sind. Dass mit dem Grundgesetz auch Pflichten verbunden sind, sei ein entscheidender Grundpfeiler für eine funktionierende Gesellschaft und den heutigen Wohlstand. Daher sind auch die aus dem Grundgesetz abgeleiteten Pflichten Gegenstand der Informationskampagne. (Lesen Sie auch: "Verdanken ihnen viel" - Feier zu den Anfängen des Grundgesetzes)

Grundgesetz soll verhindern, dass in Deutschland wieder totalitäres Regime regiert

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 unterzeichnet, als Garant für den dauerhaften Erhalt der Demokratie. Es soll verhindern, dass in Deutschland wieder ein totalitäres Regime an die Macht kommen kann. Die Zunahme von rechter Gesinnung und das damit verbundene schleichende Unterwandern demokratischer Strukturen stelle eine Gefährdung für alle Bürgerinnen und Bürger dar, selbstverständliche Rechte aus dem Grundgesetz wieder zu verlieren.