Generationen von Konfirmanden feiern in Pfronten

Jubilare treffen erstmals auf den neuen Konfi-Jahrgang in Pfronten. Was sie alle verbindet, ist ein Konfi-Spruch, für den es sogar eine Hitliste gibt.

24.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Grund zum Jubeln und Aufstehen in der Auferstehungskirche Pfronten: Nicht nur ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden der Auferstehungskirche feierten ihre Jubiläen, sondern auch Zugezogene aus Hamburg, Oschatz oder Heidelberg, die inzwischen im Bereich der evangelischen Gemeinde Pfronten wohnen. Für einige Diamant-Jubilare war vor 60 Jahren noch die Kapelle am Friedhof in Pfronten-Berg die „Auferstehungskirche“. Das Besondere bei der Jubel-Konfi in diesem Jahr: Es war eine generationenübergreifende Feier, weil sich der neue Konfi-Jahrgang unter die Jubelschar der Silbernen, Goldenen und Diamantenen mischte.

Was die Konfirmanden in Pfronten verbindet: Ein Spruch

Was verbindet sie alle? Ein Konfirmationsspruch. Pfarrer Jörn Foth projizierte die Hitliste der beliebtesten Konfi-Sprüche am Monitor, setzte kurze Impulse und ließ die Gemeinde durch ein lautstarkes „Halleluja“ ins Lob Gottes einstimmen. Ein Foto-Beispiel aus der aktuellen Online-Hitliste: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ aus Psalm 18, Vers 30 besticht durch gezeigten Mut. Auch die neuen Kofis bewiesen Mut: Der fröhliche Gemeindegesang mit dem Lied „Suchet zuerst Gottes Reich … Halleluja“ war gewissermaßen das Sprungbrett.

Foth lockte die elf anwesenden Konfis seines neuen zwölfköpfigen Jahrgangs („Eine schöne Zahl!“) an das Mikrofon. Die Jugendlichen stellten sich vor und nannten Gründe, jeden Tag aufzustehen, etwa wegen der Freunde, der Familie, dem Sport oder der Schule.

Eine erfrischende Aktion zu den Themen Aufstehen, Aufstand, Auferstehung. Musikalisch ausgestaltet wurden alle Gesänge durch die Harmoniemusik Pfronten. Mit einem symbolträchtigen Bild zu Glaube-Hoffnung-Liebe – auch wieder am Monitor der Auferstehungskirche – leitete Pfarrer Andreas Liedtke zum zweiten großen Bestandteil des Gottesdienstes über: der Feier der Jubelkonfirmation. Er ging auf die Worte von Ämilie von Schwarzburg-Rudolstadt ein „Bis hierher hat mich Gott gebracht“. Dieser Lied-Text ist auf den Urkunden der Jubilare zu finden. Das Leben der tief gläubigen Poetin fasste Liedtke so zusammen: Das Unglück allein ist nie das ganze Unglück. Leben in die eigenen Hände nehmen und es im Licht der christlichen Überlieferung zu leben, zu deuten und Motivation daraus zu gewinnen.

In Pfronten konnte sich die Gruppe im Anschluss des Gottesdienstes noch unterhalten

Und: sooft es geht, lobend und dankend zu feiern. Beim Kirchencafé-Angebot, aber auch am Brunnen vor der Kirche gab es Gelegenheit, sich im Anschluss an den Festgottesdienst auszutauschen, in Fotoalben oder alten Gemeindebriefen zu stöbern.