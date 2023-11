In der Füssener Altstadt stehen immer mehr Läden leer

In Füssens Altstadt scheint der Leerstand zuzunehmen. Auch die Stadt Füssen sucht einen Nachmieter für Geschäftsräume. Was Wirtschaftsvertreter zu der Problematik sagen und wie man gegensteuern könnte.

08.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wo früher ein Feinkosthändler seine Waren feilbot, herrscht jetzt Leere. Genauso im Laden, wo Hundebesitzer für ihre Vierbeiner alles Mögliche kaufen konnten. Die Liste ließe sich noch länger fortsetzen mit Läden in der Füssener Altstadt, die aktuell nicht genutzt werden. Und zum Jahresende würden weitere alteingesessene Geschäfte in der Reichenstraße schließen, klagt ein Leser in einem Schreiben an unsere Redaktion. Er vermutet, dass „hier massive Mieterhöhungen ausgesprochen“ worden sind. Bei einem Laden, den unser Leser erwähnt, war das nicht ausschlaggebend: Er wolle ein anderes Geschäftsmodell betreiben, sagt Manuel Zacek vom Lotto- und Zigarettenladen in der Reichenstraße. Die neue Hausbesitzerin sucht bereits nach einem Nachmieter. Zu marktüblichen Konditionen, wie sie mitteilt: Für die Gewerbeeinheit mit 100 Quadratmeter verlangt sie eine Miete (kalt) von 3000 Euro. Die neue Besitzerin ist die Stadt Füssen.

