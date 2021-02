Wenn man Aufnahmen wie diese sieht, ist es kein Wunder, dass sich weitere Tourismusbetriebe in Füssen ansiedeln wollen und immer neue Ferienwohnungen entstehen. Mit einem Beherbergungskonzept als Grundlage für die Bauleitplanung will die Stadt künftig diese Entwicklung steuern und die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Griff bekommen.