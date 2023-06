In Füssen: Graffiti als Kunst, Polizisten als Brassquintett

Das Jugendkulturfestival im Festspielhaus Neuschwanstein wartet mit Musik, Tanz, Theater und Kunst auf. Bei Workshops kann jeder Interessierte kreativ werden.

27.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Beim Jugendkulturfestival, das Füssener Gymnasiasten mit Unterstützung des Lions Clubs am Sonntag, 2. Juli, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen veranstalten, bietet der Maler, Bildhauer und Graffiti-Künstler Bernd Imminger aus Isny einen kostenlosen Workshop an. Neben Jugendlichen, die Streetart und Graffiti einmal ausprobieren möchten, sind dazu auch erfahrene Graffiti-Künstler willkommen. Imminger, der schon in München, Berlin, Düsseldorf und Dresden sowie im Ausland ausgestellt hat, gibt immer wieder Graffiti-Workshops für Jugendliche.

Am Sonntag in Füssen sind es gleich zwei: von 11 bis 14 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Sämtliche Materialien wie beispielsweise Farbdosen werden den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt. Anmelden kann man sich für die Graffiti-Workshops sowie die anderen Workshops beim Jugendkulturfestival (Poetry-Slam, DJ-Mixing, Rap, Disco Fox und Break Dance) im Internet.

Vielfältiges Programm

Neben den Workshops ist am Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf gleich vier Bühnen im Festspielhaus jede Menge geboten. Das Programm reicht auf der großen Bühne von einer Akrobatik- und Tanzvorführung von Schülern der Erich-Kästner-Schule Füssens bis zu einem Auftritt eines Quintetts des Bundespolizeiorchesters aus München im Stil von „La Brass Banda“.

Auf einer Solobühne zeigen junge Musizierende an diversen Instrumenten und in verschiedensten Stilrichtungen ihr Talent. Die Bühne im Foyer wird von Schulen, Trachtenvereinen und weiteren Mitwirkenden mit Theater, Tänzen und Musik bespielt. Im Romantiksaal finden nicht nur die Tanz-Workshops statt, sondern auch eine Aufführung der Ballettschule Allgäu. Kinderschminken und eine Tombola runden das Programm ab.

P-Seminar und Lions organisieren

Wie berichtet, haben sich für das erste Jugendkulturfestival zwölf Füssener Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie zwei Lehrkräfte in einem P-Seminar zusammengefunden. Bei der Vorbereitung und Organisation werden sie tatkräftig vom Lions Club unterstützt, von dem auch der Anstoß zu dieser Veranstaltung ausging, damit in der Stadt endlich einmal wieder etwas für Kinder und Jugendliche geboten werde. Auch das Festspielhaus engagiert sich für die jungen Veranstalter. Neben dem Angebot von Jugendlichen und für Jugendliche nutzen auch Vereine die Gelegenheit, sich vorzustellen und um Nachwuchs zu werben. Schließlich hatten sie kräftig unter den Beschränkungen der Corona-Zeit zu leiden.