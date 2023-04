In Füssen ist der letzte Schweizer Franken gefallen

Die Stadt Füssen ist ausgestiegen aus einem Fremdwährungsdarlehen, das selbst im bayerischen Finanzministerium für Verwunderung gesorgt hat.

12.04.2023 | Stand: 07:45 Uhr

Das Abenteuer der Stadt Füssen mit ihrem Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken ist schneller zu Ende gegangen als erwartet. „Am 15. März ist der letzte Franken gefallen“, teilte ein schmunzelnder Bürgermeister Maximilian Eichstetter jetzt im Stadtrat mit.

Es klang für die Stadt Füssen zu verlockend

Es klang über viele Jahre einfach zu verlockend: Kommunen schuldeten ihre Verbindlichkeiten von Euro in Schweizer Franken um und machten damit dank niedriger Zinsen ein gutes Geschäft. So auch die chronisch blanke Stadt Füssen. Doch als die Schweizer Nationalbank vor über acht Jahren aufhörte, den Kurs zum Euro zu stützen, schoss der Wechselkurs des Franken in die Höhe. Über Nacht hatte allein Füssen zwei Millionen Euro mehr Schulden.

Risiko für Füssen schnell beenden

Dieses Wechselkurs-Risiko wollte Bürgermeister Eichstetter nach seinem Amtsantritt im Mai 2020 möglichst schnell beenden. Die Verbindlichkeiten sollten über einen Zeitraum von fünf Jahren in Euro umgeschuldet werden, forderte er – und der Stadtrat folgte ihm bei diesem Weg einstimmig. Jetzt ging es sogar noch schneller – was auch das bayerische Finanzministerium wohlwollend registrieren dürfte. Denn die hohen Beamten dort waren verwundert, als sie den ersten Füssener Antrag für Stabilisierungshilfen bearbeiten. Denn dass eine Kommune mit derart hohen Schulden in einer Fremdwährung um Hilfe ersucht, war für sie ein Novum. Sie forderten: Die Stadt müsse schnellstmöglich in Euro umschulden, um eine theoretische Chance auf noch höhere „Sozialhilfen“ zu haben.

Jetzt ging alles ganz schnell mit dem Franken-Kredit, der seit 1999 nahezu unverändert bestand. In diesen 21 Jahren wurde der Kredit immer nur kurzfristig verlängert, ohne Tilgungen zu tätigen und damit den Schuldenstand zu reduzieren, heißt es von der Stadtverwaltung. Als er Anfang 2020 ganz offiziell in den städtischen Haushalt überführt wurde, betrug der Kredit über 11,27 Millionen Schweizer Franken. Um die Währungsrisiken abzubauen, sprach sich der neue Stadtrat für eine sukzessive Reduzierung aus: Jedes halbe Jahr sollte der Kredit um eine Million Euro umgeschuldet werden.

Stadt Füssen wechselte mit den Franken in die Niederlande

Doch bereits zur Umschuldung im Jahr 2021 stellte kein deutsches Bankhaus mehr ein Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken zur Verfügung. Die Stadt wechselte daher zu einem Bankhaus in den Niederlanden. Mitte März sollte wieder eine Million Euro als Kredit aufgenommen und der Schweizer-Franken-Kredit auf 4,2 Millionen reduziert werden. Doch das wäre für die Banker in den Niederlanden nicht mehr „lukrativ“ genug gewesen.

Füssen hofft auf die Stabilisierungshilfe

Da sich die Wechselkurse im Laufe der Jahre durch den schwächelnden Euro weiter verschlechtert und das Risiko für die Stadt erhöht haben, entschloss man sich, das Darlehen in Schweizer Franken komplett zurückzuzahlen und dafür ein Darlehen in Höhe von 5,2 Mio. Euro aufzunehmen. Der Zinssatz beläuft sich auf 3,95 Prozent mit einer einjährigen Laufzeit. Somit konnte dieses Darlehen nun auch Bestandteil für den nächsten Antrag für die Stabilisierungshilfe werden.