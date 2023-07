In Füssen steigt die „Lange Nacht der Demokratie“

Das Jugendparlament Füssen und der Kreisjugendring Ostallgäu bereiten eine große Veranstaltung für Ende September vor. Was alles geboten wird.

28.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Vor gut einem Jahr sind sie gewählt worden: Acht junge Menschen bildeten das Jugendparlament Füssen. Im ersten Jahr waren sie wenig in der Öffentlichkeit präsent, sieht man einmal von einem Gespräch mit Ekin Deligöz, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, ab. „Wir haben in Arbeitsgruppen viel vorbereitet“, sagt David Wagner. „Und jetzt wollen wir das umsetzen“, kündigt Vorsitzender Lukas Grosch an. Ihr größtes Projekt ist die „Lange Nacht der Demokratie“, die Ende September im Jugendhaus steigt.

Die Füssener Stadträte mit Fragen löchern

„Jugendlichen und jungen Erwachsenen Demokratie und demokratisches Handeln nahebringen“: Das will man mit der „Langen Nacht“ erreichen, sagte Grosch bei der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments. Verschiedene Aussteller werden vor Ort sein, wie der Kreisjugendring selbst oder die Hochschule Kempten. Auch gibt es eine Jugendkonferenz, auf der man den Füssener Bürgermeister und die Stadträte mit Fragen löchern kann. Zudem will man für ein großes Rahmenprogramm mit Live-Konzerten, Poetry Slam und vielem mehr sorgen.

Beim Jugendkulturfesitval auch vertreten

Bands und Solisten dafür wollen die Jugendparlamentarier beim Jugendkulturfestival werben, das am Sonntag, 2. Juli, beim Festspielhaus Neuschwanstein steigt (wir berichteten). Dort werde man auch als Ansprechpartner vor Ort sein, sagt Grosch. Schließlich wolle man das Jugendparlament in der Öffentlichkeit mehr publik machen. Denn 2024 steht die nächste Wahl an, dafür werden Kandidaten gesucht.

Bekannter werden, Jugendliche für eine Mitarbeit begeistern und für die „Lange Nacht der Demokratie“ werben – das wollen die Jugendparlamentarier auch bei einem Termin Ende Juli am Skatepark im Weidach. Dort werde es auch eine Art Jugendfragestunde geben, kündigt Grosch an.

Basketballfeld im Weidach herrichten

Zudem wolle man weitere Projekt zum Abschluss bringen. Etwa das leidige Thema Basketballfeld im Sportpark im Weidach, das Sophia Mohr beackert. Die Linien für das Spielfeld sollen aufgebracht, und die derangierten Körbe wieder auf Vordermann gebracht werden. Wegen der Linien auf dem Platz, der auch für den Fahrradunterricht der Polizei genutzt wird, müssten noch abschließende Gespräche geführt werden, sagte Mohr.

In Abwesenheit verabschiedet wurde Miguel Garcia-Entrialgo. der ins Ausland geht, wie Vorsitzender Grosch mitteilte. Damit besteht das Jugendparlament nur noch aus sieben Mitgliedern, von denen vier aber bei der jüngsten Sitzung verhindert waren. Doch das Interesse der Erwachsenen an der Sitzung war vergleichsweise groß: Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader, die Stadträte Anna Jahn und Thomas Meiler sowie Jugendhaus-Leiter Stefan Splitgerber waren erschienen.