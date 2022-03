In Hohenschwangau frisch angezapft in die Fastenzeit

Das Amaron-Hotel eröffnet zur Bockbierzeit eine neue Veranstaltungsreihe im Schloss Bräustüberl – und belebt eine alte vielleicht demnächst neu.

08.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das behutsam renovierte Schloss Bräustüberl in Hohenschwangau will die gepflegte Gastronomie zusammen mit dem Brauch der Fastenzeit wieder aufleben lassen. Mathias Weigmann, Chef des Amaron-Hotels, hat am Sonntag alpenländisch stilecht gewandet den ersten Banzen Kaltenberger Starkbiers angesochen. Und stilecht passten dazu auch die Weißwürste samt der Breze als Nahrungsgrundlage für das hochprozentige Gebräu. Diese Veranstaltung soll aber erst der Auftakt sein zur ganzjährigen Institution des musikalischen Frühschoppens im Traditionswirtshaus.

Majestätische Marschmusik

Mit dem Marsch „Beim Starkbier“ von Karl Edelmann stimmte das Bläserquartett „Blech hoch vier“ von Roland Kurz die Gäste mit einschmeichelnder, gleichzeitig majestätischer Marschmusik auf den Fassanstich ein. Der Hausherr und Chef des gesamten Ameron-Komplexes Weigmann ging mit Zapfhahn und Schlegel zu Werke. Nach dem leicht spritzigen Anstich und seinem traditionellen Ausruf „O’ zapft is!“ übernahmen erneut die Musiker um Kurz das musikalische Zepter mit dem ebenfalls unverzichtbaren Stück „Ein Prosit der Gemütlichkeit“.

Ehemals königliche Pferdestallungen

Gemütlich soll es auch bei den weiteren sonntäglichen musikalischen Frühschoppen zugehen, hier in den Räumen der ehemaligen Stallungen für die Pferde König Ludwigs II. Die Allgäuer Gruppe „Blech hoch vier“ wird auch am 13. März aufspielen, während die Schwangauer „Brotzeitmusi“ am 3. und 10. April die Gäste musikalisch mit feiner Blechmusik verwöhnen wird. Bei jedem Veranstaltungstag der Frühschoppenreihe wird es laut Weigmann den unfiltrierten Ritterbock der Brauerei Kaltenberg geben, die diese Spezialabfüllung eigens für das Schloss Bräustüberl gemacht hat.

Hotel hofft auf Wiedereröffnung im Juni

Die Sonntagsreihe des musikalischen Frühschoppens ist ein erstes, zartes Pflänzchen in Sachen Gastronomie, das den Gästen wieder mehr Ambiente in der Coronazeit bieten soll. Denn als Hoteldirektor schaut Weigmann derzeit im vollständig gesperrten Ameron-Hotel den umfangreichen Renovierungsarbeiten zu. Im vorigen Sommer war Starkregen durch das Erdgeschoss des neuen Hotels gelaufen und hat es verwüstet. Ab 10. Oktober entschloss sich Ameron, das Hotel für die Renovierung komplett dichtzumachen. Der Wittelsbacher Ausgleichfond als Eigentümer führe diese Arbeiten in vorbildlicher und umfassender Weise durch, lobte Weigmann. So hofft er, das Hotel im Juni wiedereröffnen zu können.

Tradition könnte wiederbelebt werden

Der Ameron-Chef kann sich auch vorstellen, dass er eine jahrelange Tradition wieder aufleben lässt. Die Blaue Bühne, die wechselweise im Bräustüberl und in der direkt nebenan liegenden kleineren Alpseestube als Kleinkunstbühne stattfand, könnte reüssieren. Schließlich waren hier unzählige bayerische, aber weltweit bekannte Künstler zu Gast gewesen – so auch die Grande Dame der Schauspielkunst und menschlich überaus liebenswürdige Marianne Sägebrecht („Out of Rosenheim“).

Lesen Sie auch