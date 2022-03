In Krisenzeiten auch in Füssen Solidarität zeigen

Was während der Pandemie und des Ukraine-Kriegs für die Gesellschaft wichtig ist, wird bei einer Kundgebung der Omas gegen Rechts in Füssen deutlich.

05.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Erst die Corona-Pandemie und jetzt auch der brutale russische Krieg gegen die Ukraine: Eine Zeit der Krisen erleben die Menschen. Umso wichtiger sind in solch einer Zeit für eine Gesellschaft Werte wie Solidarität, Respekt, Toleranz und Zusammenhalt. Das unterstrichen die Rednerinnen und Redner bei der Kundgebung der Omas gegen Rechts am Samstag in Füssen. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass sie sich weiterhin mit friedlichen Mitteln gegen rechtsextreme Kräfte zur Wehr setzen wollen, die diese Krisen für ihre Zwecke nutzen und so gegen den demokratischen Staat vorgehen wollen.