In Nesselwang auf dem Weg zu Gott und zu sich selbst

Der Kalvarienberg und der Besinnungsweg "Ge(h)zeiten" laden zur inneren Einkehr ein.

03.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Bei entsprechendem Wetter kann man bereits in der Fastenzeit wieder den Nesselwanger Kalvarienberg hinaufwandern nach Maria Trost, der alten Wallfahrtsstätte auf dem Wanker Berg. Mit viel Mühe kümmern sich einige Männer ehrenamtlich um die Erhaltung des Wegs und auch der Stationen. Auf dem Weg hinauf, dem Kreuzweg als Sinnbild der Via Dolorosa, wird der Wanderer zum Pilger, und man vertieft sich entlang der 14 Kreuzwegstationen in die Bildtafeln des Leidensgeschehens und die altertümlichen Sprüche darunter, die gar nicht so fern sind von dem, was den Menschen auch heute bewegt.

Neue Kreuzwegstationen 1841 geplant

Einst waren nach altem Brauch Passionsbilder auf dem Wallfahrtsweg aufgestellt, doch „die Bilder zerfielen im Laufe der Zeit, und waren bis auf eines ganz verschwunden“, schrieb Pfarrer Franz Xaver Blank vor 180 Jahren 1841. Als er damals den Bau von Kreuzwegstationen ins Auge fasste, und auch selbst einen Bildstock bezahlte, fanden sich genügend Geldgeber in seiner Pfarrei.

Der Bischof bewilligte das Vorhaben und die Stationshäuschen wurden gemauert. Für die 12. Station, Jesu Sterben am Kreuz mit den Schnitzfiguren aus Oberammergau, wurde eine große Stationskapelle errichtet. Es war die Zeit, in der auch Pfarrer Graf in Füssen sein großes Vorhaben des Kalvarienbergs begann und die Nesselwanger standen dem nicht nach. Ein schönes Gemeinschaftswerk war entstanden und weit im Umland waren die Stationen und auch Maria Trost zu sehen. Damals sei der Wanker Berg fast unbewaldet gewesen und wurde als Weide genutzt. Der Pfrontener Maler Alois Keller erhielt den Auftrag für die Passionsbilder an den Bildstöcken.

7000 Besucher bei den Feierlichkeiten

Im Sommer 1842, am Annatag, dem 25. Juli, wurde der Kreuzweg geweiht, „benediziert“. An die 7000 Personen versammelten sich zu den Feierlichkeiten. Immer wieder mussten allerdings Bildstöcke an den nassen Standorten erneuert werden. Die Passionsbilder waren verwittert und wurden bei der Sanierung um 1955 von Kirchenmaler Andreas Dasser neu gemalt. Die nachdenklichen Sprüche begleiten den Pilger, wenn er den Kalvarienberg hinaufgeht und schließlich die Wallfahrtskirche Maria Trost mit dem Gnadenbild von Maria Plain erreicht. Einst im Jahre 1658 führte der Weg des adeligen Einsiedlers Rudolf von Grimming nach Wank zum Säumer Peter Enzensberger und vom Dorf zog es ihn hinauf auf den Berg, wo er mit Hilfe von Enzensberger seine Klause gründete.

Das berühmte, verehrte Gnadenbild von Maria Plain bei Salzburg brachte er auf seinem Weg von Einsiedeln her mit und seither zogen Pilger nach Maria Trost auf dem Wanker Berg. Von 1704 an wurde die wertvolle heutige Kirche gebaut, deren Zentrum das Wallfahrtsbild ist, wenn auch als Kopie. Die Votivbilder aus Jahrhunderten zeugen von den Bitten um Schutz und Hilfe.

Zeit für mich, andere, Gott und die Schöpfung

Lesen Sie auch

Steingaden Auf dem Weg in die Wies

„Ich mache mich auf den Weg“, zur inneren Einkehr im Pilgern unserer Zeit laden in Nesselwang auch die Stationen des ökumenischen Besinnungswegs „Ge(h)zeiten“ ein.

Von der Rindegger Tanne ausgehend wurde ein ausdrucksstarkes Werk geschaffen mit Stationen der Meditation, der spirituellen Einkehr, eingebunden in die Landschaft mit Blick auf Wald und Wasser, Moor und Wiese.

„Zeit für mich“ erfährt der Besucher im Labyrinth, „Zeit für andere“ und beim Blick in den Himmel „Zeit für Gott“. „Zeit für die Schöpfung“ heißt ist die fünfte Station. Die Tafel neben der Stele fordert zum Blick durch die Glaskugel auf – und siehe da: Die Welt steht auf dem Kopf. Ausgangspunkt für Betrachtungen, eine andere Sicht einzunehmen.

Lesen Sie auch: Eine Nesselwangerin sammelt leidenschaftlich Krippen.