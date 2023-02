In Pfronten fallen kranke Eschen für einen sichereren Bahnverkehr

Revierförster Baumeister erklärt, warum diese Bäume so wichtig sind, von denen viele einem Pilz zum Opfer fallen. Warum einzelne tote Exemplare stehen bleiben.

02.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Um den Zugverkehr zu sichern, hat die Gemeinde Pfronten entlang der Bahnlinie Bäume gefällt. Dabei wurden hauptsächlich kranke Eschen und einzelne andere vorgeschädigte Gehölze entfernt. Bei regelmäßigen Kontrollen sei eine erhöhte Gefahr durch morsche Äste und instabile Bäume festgestellt worden, erklärt Forstrevierleiter Sebastian Baumeister vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren: „Die zeitnahe Fällung war deswegen dringend notwendig, damit keine Menschen gefährdet werden. Da etliche Bereiche naturschutzfachlich sehr wertvoll sind, wurde die Maßnahme vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.“

Sicherheitsfälltechnik im Einsatz

Die Waldarbeiter der Gemeinde, Norbert Fischer und Hans-Peter Haslach, führten die wegen möglicherweise herabfallender Totäste und Kronenteile gefährlichen Arbeiten durch. Zudem neigten sich viele Bäume in Richtung Bahnlinie. Darum wurden sie mit besonderen Sicherheitsfälltechniken unter Einsatz einer Seilwinde zu Fall gebracht. Um den Bahnverkehr nicht zu beeinträchtigen, wurde unter enger Abstimmung und Aufsicht eines Sicherheitspostens der Deutschen Bahn gearbeitet, der die Professionalität der Gemeindearbeiter lobte. Die Mehrzahl der älteren Bäume war durch das Eschentriebsterben stark geschwächt. Diese Pilzerkrankung wurde in Bayern erstmals 2008 beobachtet und hat sich seitdem flächendeckend ausgebreitet. Sie wird durch den Pilz Falsches Weißes Stengelbecherchen verursacht, der die jungen Triebe im Kronenbereich absterben lässt. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Bäume so geschwächt, dass sie von Holzfäulepilzen oder dem Eschenbastkäfer befallen werden, die sie instabil machen und letztendlich zum Absterben bringen.

Grauerlen und Bergahorne nutzen freien Platz

Förster Baumeister beobachtet den Krankheitsverlauf mit Sorge: „Die Esche war für uns entlang von Bächen und Flüssen und generell auf feuchten Standorten eine der wichtigsten Baumarten. Sie fällt uns jetzt aber zunehmend aus.“ Damit die Lücken nicht zu groß werden, lässt die Gemeinde einzelne, weniger stark geschädigte Eschen stehen. Zudem kommen zahlreiche junge Grauerlen und Bergahorne hoch, die den freien Platz nutzen und wichtige landschaftliche und ökologische Waldfunktionen übernehmen. Absterbende alte Eschen abseits von Verkehrswegen und Gebäuden werden im Gemeindewald nicht gefällt. Sie bieten als Totholz wertvollen Lebensraum für zahlreiche Vogel- und Käferarten.