In Pfronten heißt es: Spielplatz bauen - oder zahlen

Die Gemeinde gibt sich eine Spielplatzsatzung. Wer ein Gebäude mit mehr als drei Wohnungen schafft wird damit verpflichtet, für Spielplätze zu sorgen.

10.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Immer wenn in einem Gebäude mehr als drei Wohnungen geschaffen werden, sind Bauherren in Pfronten künftig dazu verpflichtet, für Spielplätze zu sorgen – bevorzugt, indem sie sich über eine Ablöse an den Kosten der vorhandenen öffentlichen Spielplätze beteiligen. Sind es nicht mehr als 500 Meter bis zum nächsten öffentlichen Spielplatz, ist die Ablöse Pflicht. Das regelt die neue Spielplatzsatzung, die der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat. Wie Bürgermeister Alfons Haf erläuterte, macht die Gemeinde mit dem Regelwerk von einer Möglichkeit Gebrauch, die mit der Novellierung der Bayerischen Bauordnung geschaffen wurde.

Auch Regeln für die Bepflanzung

In der Satzung ist detailliert festgehalten, welche Voraussetzungen Spielplätze erfüllen sollen – bis hin zu einer Pflanzliste für die Begrünung, die natürlich keine giftigen Pflanzen enthalten darf. Bauherren, die zur Anlage eines Spielplatzes verpflichtet sind, müssen mindestens einen Quadratmeter pro Wohnung einplanen, bei einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern. Mindestens ein Spielgerät muss darauf stehen, ab acht Wohnungen mindestens zwei. Aber auch Sitzgelegenheiten für die erwachsenen Begleiter sind Pflicht, ebenso Abfallbehälter.

Formel für Höhe der Ablöse

Enthalten ist in der Satzung zudem eine Formel für die Höhe der Ablöse. Der Richtwert für Herstellungskosten von Spielplätzen wird dabei auf 180 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

Lesen Sie auch: Der Pfrontener Ritterspielplatz wird noch attraktiver

Lesen Sie auch