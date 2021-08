In Pfronten reichen die Kita-Plätze nicht mehr aus

Im Kindergartenjahr ab September fehlen zehn Plätze, langfristig noch mehr. Ideen für eine Notlösung haben Eltern wie Gemeinderäte, nur nicht die gleichen.

29.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In Pfronten fehlen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im September zehn Plätze. Das hat die Abfrage der Anmeldungen in den Kindertagesstätten ergeben, wie Kämmerer Alexander Probst im Gemeinderat erklärte. Wie kurz- aber auch mittelfristig mehr Kita-Plätze angeboten werden können, beschäftigte in der Sitzung nicht nur die Gemeinderäte, sondern auch Mütter, deren Kinder derzeit die Kita St. Nikolaus in Weißbach besuchen. Ihre Vorstellungen, die sie dem Gremium erläuterten, decken sich jedoch nicht mit denen der Räte, wie die Diskussion ergab.