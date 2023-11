In Schwangau geht es städtebaulichen Missständen an den Kragen

Gemeinde Schwangau vergibt Auftrag für Vorbereitende Untersuchungen für den Ortskernbereich. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt Fördergelder beantragen zu können.

10.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im Schwangauer Ortskern und in einigen Randbereichen soll es städtebaulichen Missständen an den Kragen gehen - und das mit Hilfe von üppigen staatlichen Finanzspritzen. Städtebauförderprogramm heißt das Zauberwort. Um aber überhaupt in den Genuß von Fördermitteln für konkrete Projekte zu kommen, müssen zunächst Vorbereitende Untersuchungen vorliegen. Den Auftrag dafür vergab die Gemeinde an das Kaufbeurer Büro "Die Stadtentwickler". Wo genau in den kommenden Jahren durch den Einsatz der Fördermittel Schwangau als lebendiger und attraktiver Ort für Wohnen, Arbeiten und Leben weiterentwickelt werden soll, steht noch nicht abschließend fest. Bürgermeister Stefan Rinke hat aber bereits einige konkrete Gebiete im Visier, wie er nach der Gemeinderatssitzung im Gespräch mit unserer Redaktion verriet.

Schwangauer "Schönheitskur" mit Geld vom Staat

Mit der Städtebauförderung liebäugeln die Schwangauer Kommunalpolitiker bereits seit einigen Jahren. Kein Wunder - denn, um es salopp zu formulieren: Eine solche "Schönheitskur" würden zu einem großen Teil von staatlichen Fördermitteln bezahlt, auch Bürgerinnen und Bürger können für bestimmte Arbeiten von solchen Zuschüssen profitieren. Also haben sich die Kommunalpolitiker bereits vor geraumer Zeit um die Aufnahme im Bayerischen Städtebauförderprogramm bemüht. Die Finanzspritzen gibt es natürlich nicht einfsach so. Zunächst müssen Vorbereitende Untersuchungen erfolgen, die "die Grundlage der städtebaulichen Erneuerung der Gemeinde Schwangau" darstellen. Darin werden die künftigen Sanierungsgebiete festgelegt, in denen es städtebaulichen Missstände gibt, die man durch den Einsatz von Fördermitteln beheben will. Das Geld stammt aus einem Bund-Länder-Fördertopf, aber auch die Gemeinde Schwangau muss entsprechende Eigenmittel aufbringen. Die freiberuflichen Leistungen für die Vorbereitenden Untersuchungen wurden ausgeschrieben und nun an "Die Stadtentwickler", den wirtschaftlichsten Bieter mit einer Auftragssumme in Höhe von über 46.000 Euro (brutto), vergeben.

Welche Gebiete die Gemeinde Schwangau im Blickl hat

Von der Gemeinde vorgeschlagen werden bereits mehrere Untersuchungsgebiete. Laut Bürgermeister Rinke handelt es sich um folgende Gebiete:

Waltenhofen mit Uferweg/Kirche: Gerade im Umfeld der Kirche könnte man Flächen entsiegeln und gestalterisch aufwerten, sagt Rinke. Auch die nicht immer zufriedenstellende Sitaution mit Treppen im Uferbereich könnte verbessert werden.

Kurpark: Hier hofft die Gemeinde auf Fördermittel insbesondere für die Kinderspielplätze. Aber auch Gehwege und der Dorfweiher sollen städtebaulich aufgewertet werden.

Ortskern/B 17: Auch das anstehende "Großprojekt" der B17-Sanierung innerorts soll von städtebaulichen Maßnahmen flankiert werden, sagt Rathaus-Chef Rinke. Etwa durch Arbeiten an Gehwegen und dem Begleitgrün. Auch im angrenzenden Ensemble-Bereich sollen eine städtebauliche Aufwertung erfolgen. Bei diesen Arbeiten können auch Privateigentümer von Städtebaufördermitteln profitieren, zum Beispiel bei der Neugestaltung von Zufahrten.

Hohenschwangau: Auch Hohenschwangau könnte aus Sicht der Kommune zum Sanierungsgebiet werden. Hier wäre zum Beispiel die Neugestaltung der Bushaltestgelle wünschenswert.

Welche Gebiete letztendlich in welchem Umfang als Sanierungsgebiet ausgewiesen werden sollen, werden die Vorbereitenden Untersuchungen aufzeigen. Auch die Reihenfolge, wann wo Arbeiten stattfinden, steht noch in den Sternen. Klar ist aber: Es wird mehrere Jahre dauern, bis die städtebauliche Aufwertung von 'Teilen Schwangaus abgeschlossen sein wird.