Hier geht es um den längsten Bart! Dieser Faschingsball in Steingaden ist außergewöhnlich

In Steingaden findet wieder der seltene Bart-Ball statt. Seit Weihnachten bereiten die Teilnehmer ihren Bart vor. In diesem Jahr gibt es eine Rekordbeteiligung.

08.02.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Vom Stefanstag bis Rosenmontag bleibt der Rasierapparat im Schrank. So sehen es die Regeln für den Urspringer Bartclub vor. Denn alle zehn Jahre findet am Rosenmontag in Urspring der Bart-Ball samt Prämierung statt. Entstanden ist die Idee bereits 1972 bei einer lustigen Wirtshausrunde und 1973 folgte dann der Ur-springer Bartclub zum ersten Mal mit circa 20 Teilnehmern. In diesem Jahr findet der Wettbewerb wieder statt.

Faschingsball Bart-Club Steingaden: Nach Weihnachten muss der Bart ab

Die Regeln sind einfach: Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es los, die gesamte Gesichtsbehaarung muss ab. „Auch wenn jemand immer einen Schnauzer oder Bart trägt, wird rasiert“, erklärt Georg Oswald die Regeln. Anschließend darf der Bart bis Rosenmontag wachsen, ohne dass Hand angelegt wird. Dann gehen die Damen den Herren an den Bart, denn zur Prämierung stehen Plattlar-Mädla bereit und begutachten die gewachsene Haarpracht. Es wird genau geschaut und auch gefühlt, denn neben den Kategorien „hell“, „dunkel, „lang“ und „kurz“ wird auch der weichste, der härteste und vollste Bart bewertet. Dazu werden die Herren natürlich ganz genau unter die Lupe genommen. Der kürzeste Bart bekommt übrigens den „Mädchen-Preis“. Insgesamt gibt es 16 Kategorien, die bewertet und mit einem Brotzeitteller belohnt werden. Die Plattler-Mädla treffen eine Vorauswahl von voraussichtlich drei Herren je Kategorie, die endgültigen Gewinner werden vom Publikum mittels Applaus ermittelt.

Faschingsball Steingaden: Redkordbeteiligung erwartet

61 Teilnehmer waren es bei der vergangenen Auflage 2013. „Wenn wir wieder so viele Anmeldungen bekommen hätten, wären wir zufrieden gewesen“, berichtet Georg Oswald, der den Bartclub gemeinsam mit Christof Geisenberger organisiert. Im Anmeldezeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gingen für die dies-jährige Veranstaltung sage und schreibe 94 Anmeldungen ein. „Das freut uns sehr, denn es sind auch viele junge Männer dabei, die zum ersten Mal dabei sind“, sagt Oswald. Die Teilnehmer müssen einen Bezug zu Urspring haben: entweder dort leben, dort geboren sein oder in einem ortsansässigen Verein aktiv sein. Das Alter der Mitwirkenden reicht heuer von 18 bis 78 Jahre. „Das ist bunt gemischt und verspricht einen netten Abend in gemeinsamer Runde“, freut sich Oswald auf den Rosenmontagsball mit Live-Musik im Gasthaus „Drei Mohren“.

Josef Schweiger, Franz Martin und Erwin Köpf sind die treuesten Teilnehmer, sie sind seit 1973 durchgehend dabei und nehmen heuer zum sechsten Mal beim Bartclub teil.

Die Sieger des Bartclubs Steingaden der verschiedenen Kategorien 2013 Bartclub Steingaden Urpsring. Bild: Bart-Club (Archivbild)

Warum die Veranstaltung in Steingaden nicht öffentlich ist

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl kann jeder Teilnehmer eine Begleitperson mitbringen und es wird eine Veranstaltung als geschlossene Gesellschaft sein. „Es tut uns sehr leid, wir hätten gerne Gäste zugelassen“, bedauert Oswald die Begrenzung, „aber wir müssen das Platzangebot im Gasthof berücksichtigen.“ Um zu sehen, wie man selbst im Wettbewerb steht, fand bereits zur Halbzeit ein Bart-Stammtisch beim Ur-springer Wirt statt, dabei wurden die Bärte der anderen Teilnehmer gemustert und ein netter Abend in gemeinsamer Runde verbracht.