Inderinnen helfen seit 25 Jahren im Nesselwanger Pflegeheim

Beim Jubiläum erfahren die Schwestern viel Dankbarkeit für ihren großen Einsatz. Sie erwidern den Dank auf eine ganz besondere und ergreifende Art.

03.09.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Ein besonderes Jubiläum konnte in der Heilig-Geist-Stiftung in Nesselwang gefeiert werden: Seit 25 Jahren leben und arbeiten indische Schwestern der Kongregation Daughters of Mary in der Pflege der Stiftung. Dieses Jubiläum wurde mit einem Gottesdienst gefeiert, zelebriert von Pfarrer Josef Hutzmann.

Eingeladen hatten die drei Schwestern Amrutha, Josna und Vincy, welche aktuell im Nesselwanger Pflegeheim tätig sind. Eine große Freude war es für die Frauen, dass auch die Schwestern, die vor 25 Jahren als erste ins Haus gekommen waren, beim Jubiläum dabei waren, obwohl sie mittlerweile in ganz Deutschland verstreut sind.

Schon 1998 war der Pflegenotstand ein Thema

Gerhard Straubinger, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, erzählte bei seiner Ansprache, wie es ab September 1998 zu den Gestellungsverträgen mit den indischen Schwestern der Kongregation Daughters of Mary kam, deren Name sich mit „Töchter Mariens“ übersetzen lässt. Wegbereiter war Pfarrer Schmid, der damals bereits einen Ausweg aus dem Pflegenotstand suchte. Unterstützt wurde er vom damaligen Bürgermeister der Marktgemeinde Josef Köberle sowie dem Leiter des Pflegeheims Alfons Klotz. Dadurch konnten bereits im September die ersten Schwestern nach Nesselwang kommen, nachdem im Januar erste Gespräche geführt worden waren. Straubinger dankte allen anwesenden Schwestern für ihren langjährigen Einsatz, Schwester Racel war 17 Jahre im Hause tätig, bevor sie versetzt wurde. Straubinger lobte das Wirken der indischen Schwestern voller Freude in der Pflege, das den Bewohnern des Hauses zugutekommt.

Bürgermeister hofft auf viele weitere Jubiläen

Auch Pirmin Joas als Stiftungsvorstand und Bürgermeister dankte den Schwestern und überreichte ihnen im Namen der Gemeinde ein kleines Geschenk. Er erwähnte auch die Bedeutung der gelben Rosen, die Einrichtungsleiter Martin Mose an alle anwesenden Schwestern überreichte: Die gelbe Rose stehe für die Freundschaft und so hoffe er, dass diese noch viele Jahre Bestand habe und noch viele Jubiläen gemeinsam gefeiert werden könnten. Am Ende lobte der mittlerweile 90-jährige Pfarrer Schmid den damaligen Einsatz von Bürgermeister Köberle, der trotz bürokratischer Hürden seine Idee mit so viel Engagement unterstützt hatte. Er hoffe, dass sich für die Zukunft einige der derzeit noch immer bestehenden bürokratischen Hürden abbauen lassen.

Ergreifendes Lied

Da zu einer Feier nicht nur Danksagungen gehören, gab es nach dem festlichen Essen eine sehr ergreifende Gesangseinlage der zwölf Anwesenden indischen Schwestern mit einem Lied in ihrer eigenen regionalen Sprache.