Industrieservice Babel: Firma aus Pfonten gründet eigenes Radsport-Team

Bei der Akquise neuer Angestellten geht die Firma Industrieservice Babel einen neuen Weg. Für Chef Bernhard Babel (44) geht es sogar bei der WM an den Start.

11.06.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Unkonventionelle Wege bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter beschreitet jetzt ein Pfrontener Unternehmen. Statt Stellenanzeigen zu schalten oder Headhunter zu engagieren, hat die Firma Industrieservice Babel ein eigenes Radsportteam gegründet. „Sport ist bei uns ein ganz wesentlicher Teil der Unternehmenskultur“, sagt Bernhard Babel, Chef der zehnköpfigen Firma. Vor kurzem sind seine Mitarbeiter komplett mit grün-weißer Radsportausstattung eingekleidet worden. Babel übernimmt zudem Startgelder für Radsportevents, Kosten für Übernachtungen oder bezahlt spezielle Sportlernahrung.

Industrieservice Babel in Pfronten: Neues Radsportteam soll für Furore sorgen

Vorläufiger Höhepunkt für das noch junge Radsportteam: der 4. August. Dann tritt der 44-jährige Firmenchef selbst in die Pedale. Und zwar ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft in Glasgow. Als einer von nur sieben Deutschen hat sich der Pfrontener vor wenigen Wochen dafür am Neusiedler See (Österreich) qualifiziert. Babel wird in der Kategorie Ü45 im Gran Fondo antreten, also über die Langdistanz.

Für Babel, der rund 17.000 Kilometer im Jahr radelt, und seit fünf Jahren intensiver an Wettkämpfen teilnimmt, wird es der Höhepunkt seiner Sportlerlaufbahn werden. „Früher habe ich Tennis gespielt, musste aber verletzungsbedingt aufhören“, sagt Babel. Vor 25 Jahren entdeckte er dann seine Leidenschaft für den Radsport, bestritt etliche Wettkämpfe auf Amateurniveau – darunter den Tannheimer und Ötztaler Radmarathon oder den Drei Länder Giro.

Bei der WM in Glasgow wird sich Babel aber auch mit vielen Profis messen müssen: „Da gibt es einige renommierte Athleten, die noch immer sechsstellige Beträge im Jahr verdienen.“ Umso schwerer fällt es dem Pfrontener, ein Ziel auszugeben für die WM. „Ich sag jetzt einfach mal Top-30 und hoffe, dass mich später keine auslacht, wenn ich das verfehlen sollte“, sagt Babel und schmunzelt.

Bernhard Babel (44) geht bei der WM in Glasgow in August an den Start

Im kommenden Jahr – so der Plan – soll dann einer seiner Mitarbeiter nach Möglichkeit bei der WM dabei sein. Etwa Patrick Otahal in der Altersklasse Ü35. Dafür gibt es vom Firmenchef Freiräume und Unterstützung. „Wir versuchen beispielsweise Lieferantenbesuche mit Radsportevents zu verbinden“, sagt Babel.

Außerdem seien sportliche Mitarbeiter gesünder, motivierter und würden mit Attributen wie Fleiß oder Disziplin, die sie vom Sport mitbringen, auch das Unternehmen voranbringen.

Industrieservice Babel ist im technischen Handel tätig mit den Schwerpunkten Wälzlager, Linearführungen, Riemen, Ketten und Kupplungen. Zu den Klienten zählen Firmen aus den Bereichen Maschinenbau, Verpackungsmaschinen und der Fahrradindustrie.. Seit fast zehn Jahren ist Babel in Weißbach ansässig.