"Auch Gutverdiener dürfen bei uns einkaufen": Ansturm auf gebrauchte Kinderkleidung

Immer mehr Eltern suchen angesichts der Inflation nach gebrauchten, aber hochwertigen Artikeln für Kinder. Das merkt man beim AWO-Kinderkleidermarkt in Füssen.

06.04.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Kinderkleidung aus zweiter Hand ist nachhaltig, schont Ressourcen und Umwelt und ist bezahlbar. Für viele Familien in Füssen und Umgebung sind Baby- und Kinderkleidung und die dazugehörige Ausstattung im Neukauf fast unerschwinglich geworden, beobachtet Anette Kerler. Die hohe Inflationsrate setze den Familien extrem zu und lasse Kleidermärkte boomen. Kerler weiß, wovon sie spricht. Denn sie ist der Kopf des Organisationsteams, das den AWO-Kinderkleidermarkt in Füssen auf die Beine stellt. Und zuletzt im März verzeichnete der Markt, der im Autohaus Heuberger stattfand, den höchsten Umsatz aller Zeiten.

AWO-Kinderkleidermarkt: Von Anfang an viele Interessenten in Füssen

Gleich nach Öffnen der Türen strömten Mütter und Väter, Omas und Opa mit Kindern und Enkeln in die große Ausstellungshalle des Füssener Autohauses und konnten sich in einem schier unendlichen Angebot von fast 9000 Artikeln, die besten Sachen für ihren Nachwuchs auszusuchen. Alles war am Tag vorher mit dem fünfköpfigen Organisationsteam und rund 30 von insgesamt 80 Helferinnen und Helfern stundenlang nach Qualität gesichtet und nach Größen sortiert auf den Verkaufstischen übersichtlich hergerichtet worden. Dazu gesellten sich Kinderwagen, Schwangerenkleidung, Spielsachen, Bücher, Sportgeräte und sogar ein Himmelbett für Babys.

„Wir wollen hochwertige, saubere Kinderkleidung und gut erhaltene Ausstattung und Spielsachen auf unserem Markt anbieten. Nicht nur bedürftige Familien, auch Gutverdiener dürfen bei uns einkaufen, denn die Kleinen wachsen aus allem schnell heraus oder können sich hier ein lang ersehntes Spielzeug aussuchen“, sagt Anette Kerler.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt in Füssen eine Rolle

Die Nachhaltigkeit der Secondhandkleidung ist dabei ein aktuell wichtiges Thema. Außerdem wird Verpackungsmüll vermieden, die bereits mehrfach gewaschene Kleidung ist nicht mehr so schadstoffbelastet und der Verkäufer erhält noch ein wenig Geld für die Sachen. Für den Verkauf auf dem Füssener Kinderkleidermarkt können im Internet unter www.easybasar.de Nummernlisten heruntergeladen und bis zu 30 Artikel angeboten werden.

Auf dem Frühjahrsmarkt konnten so über 4000 Artikel verkauft werden und 370 Käufer – das sind 40 Prozent mehr als im Herbst des vergangenen Jahres – konnten sich über passende Schnäppchen für den Nachwuchs freuen. „Wir halten dabei unsere Kosten so gering wie möglich und halten nur zehn Prozent des Verkaufspreises für die AWO und eine kleine Bearbeitungsgebühr ein. Das alles wäre nicht möglich ohne die wunderbare Unterstützung aller Beteiligten“, sagt Kerler. Ihr besonderer Dank geht an das Autohaus Heuberger, das die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, an Getränke Zimmermann für die kostenlose Bereitstellung von Tischen und Bänken und natürlich an das große Engagement aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die beim Kleidermarkt fleißig im Einsatz waren und auch zukünftig dem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Spenden nach dem Markt

Nur so konnten vom Gesamterlös an die Kita Werkstatt-Wichtel für ein Spielgerät im Garten und an die Füssener Musikschule für die Anschaffung von Leihinstrumente jeweils 500 Euro gespendet werden.

Zusätzlich ist es als Einrichtung oder Verein möglich, beim Kuchenverkauf ein wenig Geld für die Vereinskasse zu generieren. Für den Kuchenverkauf beim nächsten Kinderkleidermarkt im Oktober kann man sich bei der AWO Füssen-Schwangau per E-Mail unter kleidermarkt.fuessen@gmx.de bewerben.