Ingenieurbüro pflanzt 2021 Bäume für ein grünes Allgäu

Am Forggensee hat das Ingenieurbüro Klinger die Anpflanzung von hunderten Lärchen veranlasst. Die Aktion ist Teil eines größeren Umwelt-Projekts.

22.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit Hacken und Handschuhen bewaffnet bahnt sich eine Gruppe Menschen einen Weg durch das Dickicht des Waldes. Allen voran läuft Simon Sprenzel, fachlicher Leiter der Weidehöfe der Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG). Er kennt den Weg. Denn er kümmert sich um die Anpflanzungen, die das Ingenieurbüro Klinger in einem Wald am Forggensee veranlasst hat. Insgesamt 2021 Bäume will das Büro Klinger dieses Jahr im Allgäu pflanzen. Rund die Hälfte davon im südlichen Ostallgäu. Von dem Projekt sollen die Umwelt und letztlich zukünftige Generationen profitieren. Es fußt auf Freiwilligkeit.

„Wir wollen alte Werte wieder aufleben lassen“, sagt Geschäftsführer Sebastian Klinger. Die Aktion soll die Tradition der Hausbäume aufgreifen. Für jeden der Bauplätze, die das Unternehmen plant, sponsert das Büro einen Baum. Die Idee entstand aus dem Kontakt zu Oliver Alexander Kellner. Der Haldenwanger Autor und Coach startete bereits ein deutschlandweites Hausbaum-Projekt, an dem sich Augenoptiker beteiligten.

Ingenieurbüro Klinger pflanzt Hausbäume im Allgäu

Als Klinger davon erfuhr, habe er das mit seinem Ingenieurbüro auch im Allgäu umsetzen wollen. Die beiden kennen sich schon länger. „Bereits seit vier, fünf Jahren coacht er regelmäßig unser Team“, sagt Klinger. Sie diskutierten viel über Werte. So kam es schließlich zu dem Projekt. „Dabei ist ganz wichtig, dass man Partner hat, denen man vertrauen kann“, sagt Kellner. Und auf die AHG könne man sich verlassen. Die kümmert sich um die praktische Umsetzung der Aktion. Die AHG verfügt im Allgäu über verschiedene Wald- und Wiesenflächen. Dazu gehört das Gebiet am Forggensee, in dem 900 Bäume werden. Sie kommen zu den 1100 Bäumen in Sulzberg und weiteren 100 in Steingaden hinzu. Die Kosten von fünf bis sechs Euro pro Stück übernimmt das Büro.

Heute sollen junge Lärchen eingepflanzt werden. „Ziel ist es, den Wald umzustrukturieren und nachhaltig zu gestalten“, sagt Sprenzel zu der Gruppe. Anwesend sind neben Klinger und Kellner auch der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), Thomas Bechteler, Geschäftsführer der AHG, sowie weitere Vertreter und Mitarbeiter. „Es ist einfach schön, wenn man was für die Artenvielfalt tun kann“, sagt Eichstetter und verweist dabei auch auf den Einsatz der Stadt Füssen. Erst vor Kurzem ist neben dem Hohen Schloss ein Bienenhotel eröffnet worden. „Ist das schon ausgebucht?“, fragt Klinger scherzhaft.

Klinger und Eichstetter pflanzen Hausbäume am Forggensee

Schließlich wird zur Tat geschritten. Denn Klinger will gemeinsam mit Eichstetter selbst Hand anlegen. Sprenzel macht es vor und reicht die Hacke an die beiden weiter, die mit zwei kräftigen Schlägen den Boden ausheben. Die Lärchen werden eingesetzt. Normalerweise seien Frühling und Herbst die besten Jahreszeiten zum Anpflanzen, sagt Sprenzel. Jetzt im Sommer müsse eventuell je nach Wetterlage extra gegossen werden. Nach der Einpflanzung zeigt der Weidehofleiter der Gruppe die bereits gepflanzten Hausbäume in einer großen Lichtung. Hier habe ein Sommersturm Schäden angerichtet. Doch für die Nachpflanzung ist bereits gesorgt.

Lesen Sie auch

Klimaschutz im Oberallgäu Ingenieurbüro Klinger pflanzt 1100 Bäume in Sulzberg

Lesen Sie auch: