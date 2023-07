Ikke Hüftgold kommt zu Festival „Insanity in the sun“ in Füssen

Malle-Schlager und Hard Style Techno - geht das zusammen? Ja, zumindest beim Festival „Insanity in the sun“, das im Juli 2023 in Füssen stattfindet.

Sie wollten eine Veranstaltung nach Füssen bringen, die es so bisher in der Region nicht gibt. „Es ist eine Mischung aus Malleparty und Hard Style“, sagt Alexander Mößmer aus Steingaden. Er und Johannes Bär organisieren das eintägige Festival „Insanity in the sun“, das am 22. Juli auf dem Füssener Festplatz stattfindet.

Festival „Insanity in the sun“ in Füssen: Malle-Party am Nachmittag

Nachmittags sollen Schlager- und Mallehits die Mengen begeistern. Einer der Künstler ist Ikke Hüftgold, der vor über zehn Jahren den Sprung nach Mallorca geschafft hat. Als Produzent des Party-Songs „Layla“ hat er im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Abends präsentieren Vertreter des Genres Hard Style ihre Mischung aus Techno und Dance. „Bei anderen Festivals werden die unterschiedlichen Musikrichtungen nach Tagen aufgeteilt“, sagt Mößmer. Man wolle mit der Mischung an einem Tag ein neues Format ausprobieren.

Mößmer und Bär gründeten im vergangenen Jahr ihre Eventfirma in Steingaden. Dort haben sie heuer auch einen Faschingsumzug mit den Vereinen auf die Beine gestellt. Seit Jahrzehnten gab es dort keinen Umzug mehr. Nun kommt das nächste große Event. Mößmer rechnet mit 3000 bis 4000 Besucherinnen und Besuchern. Ab 12 Uhr wird Einlass sein, ab 13 Uhr treten die ersten Acts auf. Bis 24 Uhr geht das Festival. Insgesamt zehn Küsntler stehen auf der Bühne – plus einen Überraschungsgast, der aber noch nicht verraten wird, sagt Mößmer.

Ikke Hüftgold kommt zu Open Air in Füssen

Neben Ikke Hüftgold legt zum Beispiel auch das DJ Duo Harris & Ford aus Österreich in Füssen auf. Sie haben zahlreiche Remixe von Partyschlagern veröffentlicht. Außerdem treten unter anderen auf: D-Sturb, Hard Driver, Julian Sommer, Theiz, Almklausi und DJ Tom Gierl. (Diese Festivals und Open-Airs stehen 2023 im Allgäu an)

Der Aufwand für das Open Air, vor allem mit den erforderlichen Genehmigungen, sei riesig gewesen, berichtet Mößmer. Das notwendige Sicherheitskonzept war dabei das kleinste Problem. Wegen des Naturschutzes musste ein Kompromiss gefunden werden. Dabei ging es zum Beispiel um Fledermäuse, die am Veranstaltungsort leben. Das Festival soll in den nächsten Jahren fest etabliert werden – in den Sternen stehe aber noch, ob es im nächsten Jahr wieder auf dem Volksfestplatz in Füssen stattfindet oder ein anderer Ort gefunden wird, berichtet Mößmer.

