Ein integrativer Spielplatz für Füssen? Eltern entwickeln Plan

Mark und Melanie Matl wissen, wie es für Füssen einen inklusiven Spielplatz geben könnte. Eine Online-Veranstaltung soll zunächst informieren.

18.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

"Ohne behindertes Kind kannst du dir nicht vorstellen, was auf dich zukommt", beginnt Mark Matl seine Präsentation. Er vertritt seine Frau Melanie Matl im Beirat für Menschen mit Behinderung. An diesem Abend ist eine große Gruppe im Café der Füssener Wertachtal-Werkstätten zusammengekommen. Matl fragt: Wie viele Spielplätze für alle Kinder gibt es in Füssen? Die Betonung liegt auf ,alle', die Antwort ist schnell gegeben. Es gibt keinen Spielplatz, auf dem Kinder mit Behinderung gemeinsam mit denen ohne spielen können. Das Ziel ist also klar: ein Spielplatz mit Geräten, die alle Kinder nutzen können.

