Einzelhändler in Pfronten: Susanne Manhard verabschiedet sich nach 20 Jahren an der Spitze

Nach über 20 Jahren an der Spitze verabschiedet sich Susanne Manhard aus der Interessengemeinschaft Pfrontener Einzelhandel. Wie es weiter geht.

11.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach mehr als 20 Jahren hat die Interessengemeinschaft Pfrontener Einzelhandel seine Gründungsvorsitzende Susanne Manhard verabschiedet. Wie berichtet, haben Manhards ihr Sportgeschäft an die Familie Schindele übergeben. Das bedeutet für Susanne Manhard auch Abschied vom im Januar 2002 gegründeten Zusammenschluss des örtlichen Einzelhandels. Den führt nun eine Doppelspitze aus Andrea Geiger (Alpen-Style) und Sabine Trenkle (Schuh Sport Trenkle), die bereits bislang im Vorstand aktiv waren. Dazu kommen einige weitere Mitglieder des erweiterten Vorstands.

33 Einzelhändler aus Pfronten sind zusammengeschlossen

„Wir wollten keine Jahreshauptversammlungen und Wahlen abhalten“, begründet Manhard, warum man sich zwar zusammenschloss, aber keinen Verein gründete. Eine Mitgliederliste gibt es dennoch, und auf der stehen derzeit 33 Einzelhandelsbetriebe aus ganz Pfronten. Gemeinsam organisieren sie beispielsweise die Aktion „Weihnachtssterne“, die mit einer Gewinnaktion die Kundschaft dazu animieren soll, ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort zu tätigen. Auch die verkaufsoffenen Sonntage nutzen die Pfrontener Geschäfte, um zu zeigen, was man alles vor Ort bekommen kann, ohne in Einkaufstädte zu fahren oder sich im Internet zu verlieren. Beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag beim Oldtimertreffen von 7. bis 9. Juli organisieren die Geschäfte heuer ein Gewinnspiel. Schon traditionell begleiten sie zudem auch den Tag der Regionen Anfang Oktober mit allerlei Aktionen.

Zunächst wegen Corona, mittlerweile aus Überzeugung arbeiten die Mitglieder der IG auch mit dem Kreativennetzwerk „Una:cum“ zusammen. Auch nach der Pandemie sind damit Arbeiten heimischer Kreativer in den Schaufenstern sowie in und an den Geschäften zu sehen. Geblieben ist seit Corona auch, dass man sich nur noch zwei bis drei Mal pro Jahr trifft. Am Telefon oder per E-Mail stehen die Einzelhändlerinnen und -händler aber ständig in Kontakt.

Gemeinsam kämpfen sie in Pfronten gegen die Konkurrenz aus dem Internet an

Schließlich will man gemeinsam auch künftig der Konkurrenz durchs Internet Paroli bieten. „Vielen Gästen ist der persönliche Kontakt wichtig“, sagt Sabine Trenkle. Mit Beratungsgesprächen und weiteren Serviceangeboten – beispielsweise dem Kürzen einer Hose – spiele man seine Stärken gegenüber Angeboten aus dem Internet aus. „Individuelle Beratung ist ganz wichtig“, sagt auch Andrea Geiger. „Das ist unsere Chance, gut zu bestehen.“ Besonders Urlaubsgäste schätzten das persönliche Gespräch und den Austausch, hat auch Susanne Manhard beobachtet.