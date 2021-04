Interkommunales Gewerbegebiet in Füssen wird zum Zankapfel

An ihrem Zusammenschluss wollen die beteiligten Gemeinden aber festhalten. Sie sehen viele Punkte zur Kooperation.

24.04.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Der Zweckverband Allgäuer Land bleibt wichtig, auch wenn die Entwicklung des Gewerbeparks Allgäu im Füssener Westen ein Ende finden sollte. Darin sind sich die Bürgermeister der zehn beteiligten Kommunen (siehe unten) einig. Nicht ganz einig waren sie sich allerdings darin, die Planungsbereiche B und C aus dem interkommunalen Gewerbegebiet herauszunehmen, wie es die Stadt Füssen wünscht. Denn in Bereich A sind keine großen Gewerbeflächen mehr frei (wir berichteten). Sollten die Verbandsmitglieder also für eine Satzungsänderung stimmen, wäre die Ansiedlung von großen Betrieben am Ende. Nötig wäre für die Änderung aber ein einstimmiger Beschluss aller Verbandsmitglieder.

Ob es dazu kommt, ist laut Bürgermeister Alfons Haf aus Pfronten noch offen. Man habe sich mittlerweile untereinander informiert, aber noch nichts entschieden. Wie berichtet, hatte es in der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes eine Diskussion über die Füssener Wünsche gegeben. Der Beschluss wurde vertagt und mittlerweile nicht-öffentlich besprochen.

Stadt will Flächen ausgliedern

Laut Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter wurde „bereits in einer Sitzung im Herbst angesprochen, dass Planungsbereich B und C so keinen Sinn mehr machen“, weil C im Landschaftsschutzgebiet liegt und die Besitzer von Flächen in B diese nicht an den Zweckverband verkaufen wollen. Der Termin, um das Thema weiter zu besprechen, musste wegen Corona dann dreimal verschoben werden. „Daher konnten wir noch nicht im Detail darüber reden. Sich intern in nicht-öffentlicher Sitzung vorzuberaten, wäre natürlich besser gewesen, aber aufgrund Corona ist alles anders“, sagt Eichstetter. Sein Roßhauptener Kollege Thomas Pihusch sieht das genauso: „Eigentlich wäre eine gemeinsame Aufklärung des Zweckverbandes und der Stadt Füssen nötig gewesen. Aber wegen Corona waren keine gemeinsamen Sitzungen möglich.“ Laut Pihusch wäre das auch wichtig gewesen, weil durch Wechsel in den kommunalen Gremien und im Bürgermeisteramt mittlerweile Halbwissen über den Zweckverband herumgeistere.

Warum die Stadt Füssen den Planungsbereich B gerade jetzt herausnehmen will, war unter anderem für den Rückholzer Bürgermeister Franz Erl nicht nachvollziehbar. „Für den Zweckverband gibt es dafür keinen Grund. Es kostet uns ja nichts“, sagt er. Er könne es allerdings nachvollziehen, wenn die Stadt vorankommen wolle. „Uns liegt allen daran, dass sich Füssen weiterentwickelt“, betont auch Pihusch. Davon profitierten umliegende Gemeinden ebenso.

Die Stadt hat mit den vier Grundstücken in Bereich B – zwei gehören ihr, zwei Privatpersonen – bisher „keine konkreten Pläne“, sagt Eichstetter. Viel mehr wolle man sie „erst mal erwerben und dann schauen, was man entwickeln kann“.

Lesen Sie auch

Füssen will Flächen aus Gewerbepark - Gemeinden widersprechen Zusammenarbeit

Streit jedenfalls gibt es deswegen unter den Zweckverbandsgemeinden nicht. „Es herrscht zwischen allen Bürgermeistern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Eichstetter. Pihusch betont: „Es gibt keine Feindbilder zwischen dem Zweckverband und der Stadt Füssen.“ Auch Haf spricht vom „guten, kameradschaftlichen Verhältnis“.

Bürgermeister haben Verständnis füreinander

Seine Kollegen verstehen, dass es für Eichstetter nicht immer einfach ist, zwei Hüte aufzuhaben – einmal als Zweckverbandsvorsitzender, einmal als Füssener Bürgermeister. Eichstetter wiederum zeigt Verständnis für seine Kollegen. „Wenn man die Historie betrachtet, war das Konstrukt, wie es ist, nicht das Optimum“, sagt er über den Gewerbepark, der seinerzeit große Startschwierigkeiten hatte (siehe Infokasten). Der Einzige, der damit Geld verdient habe, sei der Planer gewesen. Daher verstehe er jeden, der Veränderungen zweimal hinterfrage. Immerhin stünden hinter der Entscheidung knapp 150 Gemeinde- und Stadträte und circa 30 000 Bürgerinnen und Bürger. Da müsse jeder Schritt gut durchdacht sein.

Dafür plädiert auch Pihusch, denn „wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, die Planungsbereiche B und C herauszunehmen, ist das das Ende der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebiets. Darüber muss sich jeder bewusst sein“. Und für die Gemeinden allein sei es oft nicht einfach, an Grund für Gewerbeflächen zu kommen. Gerade jetzt sei die Nachfrage danach hoch. Gleichzeitig behalten viele Eigentümer ihr Geld in Krisen lieber im Boden, als es zur Bank zu bringen.

"Nicht jedes Dorf kann alles selbst erfinden"

Aber egal, wie die Entscheidung hinsichtlich des Gewerbeparks ausfällt, ein Ende des Zweckverbands sieht keiner der Beteiligten. „Nicht jedes Dorf kann alles selber erfinden. Der Zweckverband wird daher weiter große Bedeutung haben“, sagt Haf. Auch schätze er den Austausch mit seinen Kollegen. „Den Zweckverband stellt keiner in Frage. Er ist auch in Zukunft extrem wichtig. Nur gemeinsam sind wir stark“, betont Eichstetter. Das sehe auch der Füssener Stadtrat so. Nur mit dem Planungsablauf seien manche unzufrieden. Sprich darüber, dass andere auf Grundstücken der Gemeinden geplante Projekte – wie ein Autobahn-Rasthof in Nesselwang oder ein Golfplatz Allgäu – im Gegenzug zum interkommunalen Gewerbegebiet auf Füssener Flur nicht verwirklicht wurden.

Für die Zukunft sehen die beteiligten Bürgermeister zum Beispiel im IT-Bereich bei der Beschaffung von Hard- und Software, bei der Parkraumbewältigung, bei Datenschutz und Arbeitssicherheit sowie beim Mobilfunk Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Lesen Sie auch: Ein gemeinsames Schwimmbad fürs Füssener Land?