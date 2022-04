Eine königliche Beschilderung für Schwangau: Kur- und Verkehrsverein verkündet Neuerungen

Kur- und Verkehrsverein gibt Neuigkeiten bekannt und empfiehlt Gastgebern eine Zertifizierung. Diese sei bei Gästen beliebt. Außerdem kommen neue Schilder.

01.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

In der Jahresversammlung des Kur- und Verkehrsvereins Schwangau im Schneiderhanser, durch die Claudia Herkommer führte, gab es neben Wahlen noch die Information für die Betriebe, dass es noch möglich ist, Zertifizierungen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) durchzuführen.

Tourismus-Chefin von Schwangau stellt Statistik vor

Die Wahlen fanden unter Leitung von Bürgermeister Stefan Rinke statt. Die vier Beisitzer des Vorstandes sowie die Kassenprüfer wurden wiedergewählt. Keiner hatte einen Gegenkandidaten.

Schwangaus Tourismus-Chefin Sylvia Einsle stellte ihren Bericht zu den Übernachtungsgästen, den sie schon in der Beiratssitzung vorgestellt hatte, dem Kur- und Verkehrsverein vor. Sie wies daraufhin, dass derzeit die Zertifizierung des DTV in der Gemeinde durchgeführt werde und es durchaus jetzt noch möglich sei, sich für eine Zertifizerung der Ferienwohnungen anzumelden. Dabei informierte sie die Vereinsmitglieder darüber, dass sich die Kritierien ein wenig geändert hätten.

So werde nun auch die Atmosphäre beziehungsweise der Eindruck einer Wohnung berücksichtigt und nicht mehr allein die vorhandenen Elektrogeräte gezählt. Einsle wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Zertifizierungen nach wie vor bei den Gästen in hohem Kurs stünden. Mit Zuversicht blickte Einsle mit den Vereinsmitgliedern auf die neue Saison und berichtete über zahlreiche Projekte im Bereich der touristischen Infrastruktur. So werden zum Beispiel derzeit vom gemeindlichen Bauhof Holzbrunnen gefertigt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Neue Beschilderungen mit Ortsplänen und ein neues Beschilderungssystem im Ortsteil Hohenschwangau seien ebenfalls gerade in Arbeit. Die Wegweiser in royalem blau sollen noch heuer installiert werden. Ganz aktuell wird die Baumaßnahme an der Franz-Wölfle-Hütte im Schwanseepark abgeschlossen, wo die Gäste ein neu gestalteter Vorplatz erwartet. Die öffentliche WC-Anlage und der Kiosk sind künftig vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet. „Es kann also richtig losgehen,“ so der Ausblick der Tourismuschefin.

Bürgermeister Stefan Rinke lobt Wirte und Vermieter

Bürgermeister Stefan Rinke dankte allen Beteiligten: „Das wir gut durch die Krisenjahre gekommen sind, ist der Verdienst unserer Vermieter und Wirte. Sie haben die Zeit für Investitionen und Innovationen genutzt.“ Ein extra Lob sprach Rinke schließlich der Tourismuschefin und ihren Kolleginnen aus: „Eure konsequente Arbeit während der Pandemie insbesondere im Bereich der Digitalisierung hat sich gelohnt. Dadurch bleibt Schwangau eine der top Urlaubsdestinationen in Bayern.“