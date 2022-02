Vorsitzende des Trachtenvereins D'Falkenstoaner: Wegen der Corona-Pandemie ist nichts normal gelaufen

Der Trachtenverein aus Weißensee hofft auf baldige Veranstaltungen. Anna Katharina Seidel hat den Vorsitz abgegeben. Nachfolger ist Wilhelm Stehle.

31.01.2022

Vor allem in den vergangenen zwei Jahren sei ihre Amtsperiode „eine spannende Zeit“ gewesen, da wegen der Corona-Pandemie „nichts normal“ gelaufen sei, betonte Anna Katharina Seidel auf der Jahresversammlung des Heimat- und Trachtenvereins D´Falkenstoaner aus Weißensee. Langen Beifall erhielt die Vorsitzende Seidel am Ende des Abends von den etwa 30 Besuchern, die Arbeit habe ihr „immer Spaß gemacht“. Es war ihre letzte Rede als Vorsitzende, sie stehe nicht mehr zu Verfügung, da sie „nicht mehr vor Ort sein kann“.

Wie gingen die Neuwahlen bei dem Trachtenverein aus Weißensee aus?

Bei den Neuwahlen für zahlreiche Ämter an der Spitze des Vereins sprachen sich die Mitglieder dann schließlich in dessen Abwesenheit für Wilhelm Stehle als Seidels Nachfolger aus, der ebenso neu in diese Position gewählt wurde wie etwa auch Petra Strodl. Sie löst Ingrid Kersch als Schriftführerin im Vorstand ab. Bestätigt wurden Andrea Lory, Martina Höß, Kevin Möller und Michael Wöhrle in ihren Ämtern als zweite Vorsitzende, Kassiererin, Vorplattler sowie Jugendleiter. Darüber übernehmen 14 weitere Trachtler Posten bei dem Verein. Seidel betonte in ihrer Abschlussrede den „super Zusammenhalt“. Sie will dem Verein weiterhin treu bleiben und rief ihren Vereinskameradinnen und Kameraden zu: „Macht bitte weiter so!“

Diese Aufforderung dürfte wohl auch ganz im Sinne der aus ihrem Amt geschiedenen Schriftführerin Ingrid Kersch gewesen sein. Doch auch sie konnte bei ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr aufgrund der Pandemie nur relativ wenige Aktivitäten aufzählen. Dabei fand sie es jedoch vor allem bezüglich des Fests zum 100-jährigen Vereinsbestehen am 9. Oktober besonders „schön, dass wir es machen konnten“. Etwas Positives hatte auch die wiedergewählte Kassiererin Martina Höß zu berichten, indem sie das Vermögen des Vereins mit knapp 40.000 Euro bezifferte.

"Bärige" Stimmung bei den Proben der Jugend des Vereins D'Falkenstoaner

Über Erfreuliches informierte die Versammlung außerdem Jugendwart Michael Wöhrle, als er die Stimmung bei den Proben als „bärig“ bezeichnete. Und Theaterwartin Petra Strodl äußerte darüber hinaus immerhin die Hoffnung, dass man „bald mal wieder spielen“ könne, bevor die anwesenden Mitglieder einstimmig eine Neufassung der aus dem Jahr 1986 stammenden Satzung des Vereins beschlossen. Mit der sind „wir für die nächsten Jahre gut gerüstet“, erklärte Seidel dazu. Seidel ist nach Angaben des Vereins seit Kindesbeinen im Verein tätig und war seit 2002 durchgehend im Ausschuss tätig.