Jetzt bekommt Pfronten doch ein Almdorf

Nachdem einstige Pläne am Fuß des Kienbergs gescheitert waren, darf ein Hotelier die neue Form der Beherbergung im Ortsteil Halden anbieten.

29.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Scheitern eines Projekts am Fuß des Kienbergs bekommt Pfronten nun doch ein Almdorf. Allerdings wird es deutlich kleiner, als es das einstige Projekt vorgesehen hatte, und entsteht an einem weit weniger umstrittenen Standort: im Ortsteil Halden oberhalb des Vilstals. Hatten vor allem Gemeinderäte aus Reihen der Pfrontner Liste das ursprüngliche Projekt blockiert, weil sie am Fuß des Kienbergs eine Gefährdung durch Steinschlag befürchteten, fiel im Bauausschuss die Zustimmung zum jetzigen Projekt nun einhellig aus. Dr. Otto Randel (Pfrontner Liste) betonte dabei: „Wir behandeln alle gleich!“ Weil beim neuen Projekt Standort und Betreiber passten, könnte man nun guten Gewissens zustimmen.

