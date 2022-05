Jetzt hebt der Zeppelin in Füssen so richtig ab

Ralph Siegels Stück zeigt sich bei der Wiederaufnahme noch attraktiver. 50 Vorstellungen sind bis Juli geplant. Das Festspielhaus präsentiert sich stark.

Jetzt hebt der Zeppelin so richtig ab: In einer überarbeiteten und leicht gestrafften Version hat das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen die Wiederaufnahme des Musicals von Ralph Siegel gefeiert. Bis 24. Juli stehen 50 Aufführungen auf dem Programm. Das Festspielhaus setzt als Produzent große Stücke auf das Musical und den zugkräftigen Namen seines Komponisten. Der holte zur Wiederaufnahme erneut eine Reihe Prominenter an den Forggensee, die, verfolgt von den Objektiven der Boulevard-Medien, über den roten Teppich ins Musiktheater am Forggensee einzogen.

Verbesserungen freuen Siegel

Die Überarbeitung hat dem Stück, das sich bereits bei seiner Premiere im vergangenen Oktober als gewaltiges Spektakel präsentiert hatte, sicht- und spürbar gutgetan. „Es ist sogar noch besser geworden“, lobte Siegel im Schlussapplaus, wie das Füssener Ensemble seinen Lebenstraum vom eigenen Musical verwirklicht. Das Bühnenbild wurde noch attraktiver, unter anderem durch Ergänzungen des Zeppelin-Skeletts, das nun noch deutlicher als Luftschiff zu erkennen ist, aber beispielsweise auch durch Projektionen und zusätzliche Lichteffekte sowie eine erweiterte Pyrotechnik bei der Explosion des Luftschiffs „Hindenburg“. Das Publikum wird noch mehr einbezogen. Zum zehn Meter langen Zeppelin-Modell, das über seinen Köpfen eine Runde dreht, kommen Laser, die über die Reihen strahlen und Stewardessen, die von der Bühne herabschreiten. Und wenn die Übertitel das aus der Pause zurückgekehrte Publikum beim Staubsauger-Song auffordern „Bitte beachten Sie die Produkt-Präsentation der Firma Eklund Staubsauger“ ist Schmunzeln garantiert.

Drei Stunden plus Pause

Geblieben ist es allerdings bei der gewaltigen Länge des Stücks, das die Lebensgeschichte von Graf Ferdinand von Zeppelin (1838 - 1917) mit dem Flug des Luftschiffs LZ 129 „Hindenburg“ 1937 von Berlin nach New York kombiniert, der mit seiner Explosion auf dem Stützpunkt Lakehurst endet. Netto dauert es drei Stunden, obwohl die Audienz Zeppelins beim schwulen König Karl von Württemberg gestrichen wurde. Mit Pause, Schlussapplaus und Co. sind es so locker vier Stunden, die die Besucher im Festspielhaus verbringen. Vielleicht ließe sich ja eines der zahlreichen Liebeslieder ein wenig kürzen oder – blutenden Herzens – gar streichen …

Grandiose Szenen

Auf die großen und die besonders bewegenden Szenen des Stückes möchte man nämlich kaum verzichten, beispielsweise die rebellischen Arbeiterinnen und Arbeiter der Seidenfärberei („Zu wenig zum Leben, zu viel, um zu sterben“), die grandiose Szene im Berliner Kabarett der Komiker am Vorabend des Zeppelin-Starts oder Zeppelins Beobachtungen im amerikanischen Bürgerkrieg. Die Frage „Wozu sind denn Kriege da?“ trifft angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine noch tiefer ins Herz. Dazu die vielen großen Tanzszenen – einfach ein Augenschmaus – und Ergreifendes wie das Lied „Immer noch“ mit vier verlassenen Frauen.

Wo führt der Weg uns hin?

Die Schlussszene „Wo führt der Weg uns hin?“ mit der Klage über die Toten des Unglücks und dem schlechten Gewissen der Überlebenden, trifft den Kern. Beim Festspielhaus selbst kann sie wohl mittlerweile immer optimistischer beantwortet werden. Es entwickelt sich von der zeitweisen Abspielstation von Fremdproduktionen immer mehr zu einem selbstbewussten Haus mit starkem Ensemble und Eigenproduktionen, die schon anfangen, andere Bühnen zu erobern.

