Jetzt werden die Sieger der Fotoaktion in Füssen gekürt

„Mit Sinn fürs Detail“, so heißt ein Wettbewerb der Stadt Füssen, die damit besondere Ecken der Altstadt zeigen möchte. Wo man seine Stimme abgeben kann,

15.08.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Fotos von barocken Hausfassaden, Durchgängen, alten Türen: Etliche Bürger haben sich an der Fotoaktion „Mit Sinn fürs Detail“ beteiligt, die die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Büro „Die Stadtentwickler“ organisiert hat. Die Bilder können nun online bewertet werden. Die Fotos werden am 11. September anlässlich des Tags des Denkmals im Rathaus ausgestellt. Die Stadt verfolgt mit der Fotoaktion das Ziel, herauszufinden, welche Details der Altstadt den Bürgern wichtig sind und was unbedingt erhalten werden soll.

Fotoaktion der Stadt Füssen zur Altstadt: Jetzt können die Siegerbilder gekürt werden

Die Ergebnisse der Fotoaktion „Mit Sinn fürs Detail“ fließen auch in ein Gestaltungshandbuch für Füssen ein, das die Verwaltung derzeit mit den „Stadtentwicklern“ entwirft. Es soll Eigentümerinnen und Eigentümern bei der Sanierung als Leitfaden und zur Beratung dienen und nach Angaben der Stadt die kleinen Details, die die Altstadt charakterisieren, sichern. Gemeinsam mit allen Bürgern sollen prägende Details der denkmalgeschützten Altstadt benannt werden, um das baukulturelle Erbe Füssens langfristig zu schützen, zu erhalten und behutsam weiterzuentwickeln.

Bürger können bis zu 60 Prozent für Sanierungsmaßnahmen in Füssen erhalten

Das Gestaltungshandbuch ist Teil des kommunalen Förderprogramms für Sanierungsmaßnahmen privater Bauherren in den Sanierungsgebieten der Stadt, das die Regierung von Schwaben mit 60 Prozent fördert. Wie es in der Mitteilung heißt, können Bürger auch ihr eigenes Gestaltungshandbuch schnüren, indem sie sich mittels einer Detailmappe einzelne, nach Themen untergliederte Blätter, sogenannte „Detailblicke“, heraussuchen und zusammenfügen. Weitere Informationen hierzu würden rechtzeitig von der Stadt Füssen bekannt gegeben.

Die eingereichten Bilder können ab sofort hier eingesehen und bewertet werden. Bis zum 28. August können Interessierte für jedes einzelne Bild ein bis fünf Sterne vergeben. (sfü)