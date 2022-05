Jetzt wird in Füssen auch der Strom teuerer

Doch schon einen Monat später wird er deutlich günstiger. Der Anstieg hängt mit höheren Kosten am Markt zusammen, die Senkung ab Juli mit dem Wegfall einer Energieumlage.

Die Energiekosten kennen zur Zeit nur eine Richtung, die nach oben. Die Unwägbarkeiten durch den Krieg in der Ukraine verschärfen die Situation. Nun drehen auch die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) an der Preisschraube. Ab 1. Juni kostet beispielsweise beim Tarif ewr.pur jede Kilowattstunde brutto 2,51 Cent mehr. Für Kunden, die im Jahr 3500 Kilowattstunden verbrauchen, wären das 7,32 Euro mehr im Monat. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Schon ab Juli sinkt der sogenannte Arbeitspreis um 4,43 Cent – damit wird der Strom für die Kunden unterm Strich sogar billiger als heute.

Zu 100 Prozent Ökostrom wird nach Füssen geliefert

Die EWR versorgen ihre Kunden nach eigenen Angaben zu 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien. „Rund ein Drittel des Strombedarfs unserer Kunden decken wir mit eigenen Kraftwerken“, teilt Stefanie Pauli für den Energieversorger mit. Den weitaus größeren Teil beziehen die EWR aber über die Strombörse sowohl als Terminmarktbeschaffung als auch über den Kurzfristmarkt. „Damit bleiben auch wir von den massiv gestiegenen Strompreisen nicht verschont“, sagt Pauli. Zwar habe man es Ende 2021 und über den Jahreswechsel hinaus geschafft, trotz der Turbulenzen auf den Energiemärkten die Preise auf einem konstanten Niveau zu halten. Doch habe sich die Lage bis jetzt immer noch nicht entspannt – „und ein vager Blick in die Zukunft lässt keine Prognosen zu, die auf ein Sinken der Energiepreise hindeuten“. Aus diesem Grunde seien die EWR wie auch andere Anbieter gezwungen, die Energiepreise anzupassen. „Auch in unserer Rolle als regionaler Arbeitgeber und Leitbetrieb unserer Region sind wir verpflichtet, Entscheidungen zu treffen, die sowohl kaufmännisch als auch energiewirtschaftlich notwendig sind. Die Energieversorgungsunternehmen sind ebenso wie der Rest der europäischen Wirtschaft von steigenden Grundkosten und den allgemeinen Teuerungen betroffen, so dass wir einen Anstieg des Strompreises für unsere Kunden nicht vermeiden können.“

Bereits im Januar gesenkt

Warum wird der Preis aber zum Juli wieder gesenkt? Das liegt an dem von der Bundesregierung beschlossenen Wegfall der sogenannten EEG-Umlage. Die mussten Kunden bisher zahlen, um den Ausbau regenerativer Energien zu fördern. Schon zum 1. Januar war die Umlage bundesweit gesenkt worden – jetzt fällt sie ganz, um die steigenden Energiepreise abzufedern. Und der Wegfall dieser Umlage werde komplett an die Kunden weitergegeben, versichern die EWR.

Grundpreis um 14 Cent im Monat teurer

Unverändert bleibt aber die Erhöhung des Grundpreises von 14 Cent (brutto) im Monat. Im Grundpreis enthalten sind Fixkosten wie. Personal- oder klassische Gebäudekosten und die Ausgaben für die IT.

Faire und stabile Preise wollen die EWR anbieten

Grundsätzlich wollten die Elektrizitätswerke Reutte ihren Kunden „dauerhaft faire und stabile Preise anbieten“. Daher lege man größten Wert auf eine seriöse und langfristig ausgerichtete Strombeschaffung. „Unser langfristiges Ziel ist es, die Herausforderungen am Energiemarkt für uns und für alle unsere Kunden gut zu meistern“, teilt Pauli mit.

