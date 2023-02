Jetzt wird Omnibusbahnhof in Füssen „ohne Schnickschnack“ geplant

Für den Zentralen Omnibusbahnhof in Füssen soll jetzt ein einfacherer, funktionaler Entwurf umgesetzt werden. Vorgesehen sind sechs Bauabschnitte mit überschaubarem Budget.

02.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es handelt sich um eine riesige, hässliche Fläche. Sie ist uneben und im westlichen Bereich mit Schlaglöchern übersät, bei Regen verwandelt sie sich in eine Seenlandschaft: Das graue Elend am Bahnhof kennen Generationen von Füssenern gar nicht anders. Um das Areal aufzuwerten, wurde jahrelang an wirklich hochwertigen Plänen für einen modernen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) getüftelt. Doch als sie fertiggestellt waren, war die Stadt pleite. Die Umsetzung hätte mindestens 7,7 Millionen Euro gekostet – unbezahlbar für Füssen. Jetzt soll der ZOB deutlich günstiger realisiert werden. „Möglichst einfach, funktional muss es sein“, sagte Sebastian Klinger vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Dietmannsried. Er stellte die Überlegungen „ohne Schnickschnack“ vor – nahezu einstimmig wurden sie vom Stadtrat befürwortet.

