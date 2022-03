Johanna und Lukas Hiemer: Ein Dream-Team am Berg und im Tal

Johanna und Lukas Hiemer aus Füssen gewinnen die Sellaronda, das legendäre Skitourenrennen. Über den Spagat der Zweifach-Eltern zwischen Sport und Familie.

Dieser Erfolg würde eine ganz besondere Bedeutung haben. Das war Johanna Hiemer klar, als sie gegen 21.45 Uhr bei völliger Dunkelheit Wolkenstein erreichte und die Arme nach oben riss. Gemeinsam mit ihrem Mann Lukas hatte sie 2700 Höhenmeter gemeistert und eine Strecke von über 40 Kilometern auf Skiern hinter sich. Das Ehepaar riss als erstes die pink-grüne Banderole durch und hatte sich damit den Sieg bei der Sellaronda geholt. Über 500 Skibergsteiger-Teams hatten heuer an dem Event im Grödener Tal teilgenommen. Doch keines war in der Mixed-Disziplin auch nur annähernd so schnell wie das Füssener Duo. Sie bewältigten die Strecke in drei Stunden und 45 Minuten und ließen dabei ihre ärgsten Konkurrenten fast zehn Minuten hinter sich.

Skibergsteiger-Ehepaar aus Füssen: Das sind Lukas und Johanna Hiemer

Doch das war es nicht, was für Johanna Hiemer den Erfolg so besonders machte. Denn sportlich hat sie als österreichische Staatsmeisterin heuer schon die Ein oder andere abgehängt. „Wie wir das gemeinsam gemeistert haben – neben dem Alltag – macht mich einfach unheimlich stolz“, sagt die 27-Jährige. Damit spielt sie vor allem auf den Familienalltag als zweifache Mama an, den sie gemeinsam mit ihrem Mann zu bewältigen hatte. Lukas Hiemer ist nämlich obendrein Geschäftsführer zweier Sportstudios in Füssen und Reutte. Es habe extrem viel Disziplin erfordert, Familie, Beruf und Sport unter einen Hut zu bringen. Deswegen, sagt Hiemer, sei sie jetzt auch besonders glücklich über einen gemeinsamen sportlichen Erfolg.

Zeit für gemeinsames Training hatte Skibergsteigerin Johanna Hiemer aus Füssen wenig

Denn Zeit für gemeinsames Training hatte das Paar in den vergangenen Monaten wenig. „Wenn ich in der Früh am trainieren war, kümmerte sich Lukas um die Kinder“, sagt die 27-Jährige. Als sie wieder vom Training am Berg zurückkehrte, musste ihr Mann zur Arbeit.

Zeit zu zweit blieb da wenig. Umso höher sei der Erfolg jetzt einzustufen.

Sellaronda Skimarahton: Das sind die Gewinner aus dem Allgäu

Denn bei der Sellaronda kommt es auch darauf an, sehr gut als Team zu funktionieren. Denn absolviert wird der Skimarathon grundsätzlich nur zu zweit. Und man darf nur maximal 50 Meter auseinander bleiben. „Für mich ist es zum Beispiel schwer, Lukas hinterher zu laufen, weil er deutlich größere Schritte macht“, erzählt Hiemer. Doch im Wettkampf hätten sie sich abgewechselt mit dem Vorausgehen. „Das hat extrem gut harmoniert.“ Vorgenommen hatten sich Lukas und Johanna Hiemer die Teilnahme an der Sellaronda bereits vor zwei Jahren. Da kam Corona dazwischen.

Dass es jetzt auf Anhieb mit dem Sieg geklappt habe, sei einfach nur „cool.“

Ungewöhnlich ist die Kombination aus Ehemann und Ehefrau bei der Sellaronda übrigens nicht. Denn auch die zweitplatzierten Schweizer Mirco und Paola Pervangher sind miteinander verheiratet.

So meistern Johanna und Lukas Hiemer den Alltag zwischen Skibergsteigen, Beruf und Familie

Zwei Kinder, so wie die Hiemers aus Füssen, haben sie jedoch nicht. Sind die Füssener also das Dream-Team am Berg und im Tal? Johanna Hiemer lacht. „Dass es auch bei uns mal im Alltag zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ist ja ganz natürlich.“ Aber: Wie sie als paar die Herausforderungen der vergangenen Monate gemeistert haben, sei schon fast unglaublich. Ganz viel Organisationstalent sei nötig gewesen, ganz viel Disziplin und auch ganz viel gegenseitige Rücksichtnahme.

Diese Attribute wird es auch künftig brauchen. Denn ihre bisher so erfolgreiche Saison hat Hiemer auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2026 in Cortina bestärkt. „Die Italiener leben diesen Sport einfach, dass hat sich auch jetzt bei der Sellaronda wieder gezeigt“, sagt die gebürtige Steirerin. „Deswegen will ich unbedingt dabei sein, wenn Skibergsteigen dann erstmals olympisch wird.“