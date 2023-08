Johanniter mit neuem Standort in Füssen

Bürgermeister Eichstetter sieht darin eine große Bereicherung für die Stadt. Ehrenamtliche Helfer gesucht. 2024 will man einen First Responder ins Leben rufen.

31.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ihren ersten offiziellen Termin hat die Johanniter-Bereitschaft Füssen bei Bürgermeister Maximilian Eichstetter gehabt. Der Rathaus-Chef äußerte seine Freude über die neue Bereitschaft und sieht sie als eine große Bereicherung für die Stadt Füssen an. Besonders lobte er bereits jetzt das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und freut sich auf zukünftige gemeinsame Projekte. Die Johanniter erweitern ihre Präsenz in Schwaben und eröffnen einen neuen Standort in Füssen, um neben Sanitätsdiensten bei Sportveranstaltungen auch im Bevölkerungsschutz aktiv zu sein. Interessierte können sich ab sofort für die Bereitschaft und die Ausbildung zum Sanitätshelfer melden.

Johanniter wollen Dienste in Füssen ausbauen

Michael Struck, Ortsbeauftragter der Johanniter für Ostallgäu-Kaufbeuren, erklärt: „Nach unserer langjährigen Erfahrung im Sanitätsdienst in Füssen war das Interesse der Bevölkerung immer sehr hoch, dass wir die Johanniter nach Füssen kommen. Daher freuen wir uns, nun einen Standort hier zu eröffnen und unsere Dienste auszubauen. Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen sich bereits für eine ehrenamtliche Mitarbeit gemeldet haben. Wir möchten unser Engagement weiter ausbauen und freuen uns besonders darauf, im nächsten Jahr auch noch einen First Responder gemeinsam mit der Stadt Füssen ins Leben zu rufen.“

Der neue Standort der Johanniter befindet sich im ehemaligen OBI-Gebäude in Füssen. Von dort werden die Ehrenamtlichen zu den Sanitätsdiensten beim Eishockey im Eisstadion des EV Füssen, beim Deutschen Eishockey Bund (DEB), beim Bayerischen Eissportverband (BEV) und beim Deutschen Sportbund Parahockey (DSB) ausrücken. Zudem unterstützen die Johanniter den EV Pfronten und ERC Lechbruck mit Sanitätsdiensten.

Ausbildung zum Sanitätshelfer

Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden geschult und absolvieren eine 60-stündige Ausbildung zum Sanitätshelfer. Hierzu können sich alle Interessierten anmelden.

„Wir bieten jedoch nicht nur Sanitätsdienste im Bereich des Eishockeys an, sondern haben auch viele andere Dienste“, betont Struck. Neben den Sanitätsdiensten beim Sport werden ab 2024 auch Erste-Hilfe-Kurse, Jugendarbeit und die Beteiligung in den Einheiten des Bevölkerungsschutzes für das Ostallgäu angeboten. Natürlich darf der Johanniter- Weihnachtstrucker nicht fehlen. Auch sind Kooperationen mit anderen gemeinnützigen Partnern geplant und es laufen bereits die ersten Gespräche.

Der Ortsverband Ostallgäu-Kaufbeuren der Johanniter verfügt bereits über Bereitschaften in Kaufbeuren, Lechbruck und Unterthingau. Insgesamt gibt es drei First Responder und insgesamt 111 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Zudem gibt es eine aktive Johanniter-Jugend in Unterthingau. Der älteste Ortsverband ist hier Unterthingau, der bereits seit 2009 aktiv ist.

Bevölkerungsschutz ist wichtiger Aspekt

Die Johanniter sind bereits seit sechs Jahren im Sanitätsdienst in Füssen aktiv und haben sich als zuverlässiger Partner etabliert. Mit dem neuen Standort möchten sie ihre Einsatzmöglichkeiten erweitern und den Bevölkerungsschutz in Füssen ergänzen und weiter ausbauen. Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung und Bevölkerungsschutz der Johanniter in Bayerisch Schwaben, unterstreicht die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes: „Die Ereignisse wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und die Corona-Pandemie haben uns deutlich vor Augen geführt, wie essenziell der Bevölkerungsschutz ist. Unsere Einheiten sind in der Lage, in Notfällen schnelle Hilfe zu leisten und einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlergehen der Bevölkerung zu leisten.“

Für weitere Informationen über die Johanniter in Füssen und die Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit können interessierte Personen sich an Michael Struck wenden, entweder telefonisch unter 0176 21242130 oder per E-Mail unter michael.struck@johanniter.de.