Jugendhaus "Jufo" in Füssen: Umzug ist beschlossene Sache, die Frage ist wann?

Die Stadt will mit dem Jugendhaus früher raus aus dem Mietvertrag bis 2030. Wo der neue Standort liegt und wieso der Personalbedarf für Diskussionen sorgt.

20.04.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Zu teuer, zu groß und der Ort sei völlig ungeeignet. So lautete der Tenor im Hauptausschuss des Füssener Stadtrats, als es um die Zukunft des Jugendhauses „Jufo“ ging. Es im Moment noch in ehemaligen Druckerei-Räumen in der Luitpoldstraße angesiedelt. Bis 2030 läuft der Mietvertrag noch, der die Stadt jährlich über 30.000 Euro kostet. Die Stadt arbeitet jedoch an einer Art Exit-Strategie, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) erklärte. Womöglich soll schon vorher ein Umzug erfolgen. Und zwar an den Skate- und Bikepark. Der Rathaus-Chef brachte dabei die Idee ins Spiel, Container zu nutzen, die derzeit für die Renovierung der Grund- und Mittelschule genutzt werden. Diese wären 2026, vielleicht auch 2027 verfügbar, wie Eichstetter erklärte. Zuvor hatte Stadtrat Thomas Scheibel (Freie Wähler) bereits ähnliche Pläne vorgestellt. Entsprechende Container mit einer Größe von 160 Quadratmetern seien für um die 100.000 Euro netto zu haben. „Das hätten wir bereits nach ein paar Jahren durch die gesparte Miete wieder herinnen“, sagte Scheibel.

Anlass für die Debatte war wieder einmal die finanzielle Schieflage der Stadt. Kämmerer Thomas Klöpf hatte die Defizitentwicklung der städtischen Jugendarbeit vorgerechnet. Sie liegt inzwischen bei einer viertel Million Euro. Wie der Kämmerer weiter verdeutlichte, handelt es sich hierbei rechtlich um sogenannte freiwillige Leistungen der Stadt. Und genau die will die Stadt im Zuge ihrer Haushaltskonsolidierung eigentlich deutlich zurückfahren.

Jufo Füssen: So soll es mit dem Jugendtreff weitergehen

„Es ist schon ein gewaltiger Apparat, den wir hier schultern müssen“, sagte Markus Gmeiner von der Verwaltung, indem er auch auf die Personalkosten verwies. Inzwischen liegen diese nämlich für die vier Mitarbeiter bei 163.905 Euro pro Jahr. Im Jufo sind derzeit zwei Vollzeitkräfte, ein Minijobber und ein Auszubildender beschäftigt.

Zu viel fand die Verwaltung und schlug einen Grundsatzbeschluss vor, die Zahl der Angestellten auf zwei zu reduzieren.

Mitarbeiterbedarf im Jufo Füssen sorgt für Diskussionen

Angesichts des doch eher geringen Einsparpotenzials von um die 7000 Euro pro Jahr sprachen sich jedoch gleich mehrere Räte dagegen aus – darunter Niko Schulte (Füssen-Land), Anna Jahn (Grüne) oder Ilona Deckwerth (SPD). Erst recht, als „Jufo“-Leiter Stefan Splitgerber erklärte, wie wichtig es sei, neben den zwei hauptamtlich angestellten Männern auch eine Frau zu haben als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen. „Es gibt Dinge, die die Mädels nicht mit uns besprechen wollen und sollen“, sagte er.

Schließlich einigte sich der Hauptausschuss auf drei Kernbeschlüsse: Der Standort des Jugendhauses soll an den Skatepark verlegt werden – vorbehaltlich eines Bebauungsplans, der für das Areal immer noch fehlt. Der Personalstamm der städtischen Jugendarbeit soll zwei Mitarbeiter plus eine 520-Euro-Kraft umfassen. „Und wir wollen den Kreisjugendring oder die Streetworker des Landkreises stärker einbinden, um mehr Fördermittel abzugreifen“, sagte Eichstetter.