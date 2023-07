Jugendfürsorge gibt Tipps gegen „Kein Bock“ in der Pubertät

Die Katholische Jugendfürsorge gibt Ratschläge, wie Eltern mit ihren Kindern in der Pubertät umgehen können. Hilfe gibt es auch vor Ort.

09.07.2023 | Stand: 12:05 Uhr

„Kein Bock“: Das hören Eltern von pubertierenden Kindern häufig. Oft sind sie dann selbst genervt von ihrem Nachwuchs, der mitunter gar nichts auf die Reihe zu bekommen scheint. Auf nichts Lust zu haben, ist für Jugendliche in der Pubertät aber ganz normal, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Das antriebslose Verhalten hänge mit hormonellen Umstellungen im Körper zusammen. Zusätzlich komme es im Gehirn zu umfangreichen Veränderungen. Diese Baustellen im Körper kosten Energie. Eltern bemerken dies zum Beispiel in Form eines erhöhten Schlafbedürfnisses und eines veränderten Schlafrhythmus der Jugendlichen.

Eltern können nur bedingt helfen

„Als Eltern können wir dabei nur bedingt helfen“, sagt Elisabeth Frank-Keller von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Ostallgäu. Die Erziehungsberaterin rät: „Steigen Sie nicht in Machtkämpfe ein, sondern versuchen Sie, zu verstehen, was Ihr Kind umtreibt. Sie können außerdem den Selbstwert des Kindes stabilisieren, indem Sie besonders darauf achten, was ihr oder ihm gelingt.“ Auch der Blick in die eigene Teenie-Zeit helfe, Situationen zu relativieren, statt überhöhte Forderungen zu stellen, so Frank-Keller. Diese Tipps gibt die KJF:

Gemeinsam Lösungen finden: Oft möchten Jugendliche selbst etwas gegen ihre mangelnde Motivation tun und haben gute Ideen, was ihnen helfen würde. In einem Moment, in dem kein Streit herrscht, können Eltern das Gespräch suchen und Lösungen besprechen. Mütter und Väter können zum Beispiel bei unerledigten Aufgaben mit dem Nachwuchs vereinbaren, dass Erinnerungen an diese keine Kontrolle, sondern eine Hilfestellung sind – und besprechen, wie dies möglichst reibungsfrei ablaufen kann.

Vorwürfe vermeiden: Mit vorwurfsvollen Kommentaren sollten Eltern vorsichtig sein. Abwertende Aussagen führen meist dazu, dass Jugendliche noch demotivierter werden oder eine Abwehrhaltung einnehmen.

Vertrauen haben: Eltern fällt es oft schwer, die Antriebslosigkeit des Nachwuchses gelassen zu nehmen. Erinnern sie sich aber an ihre eigene Pubertät zurück, erkennen sie oft, dass ihr Kind nicht anders ist, als sie es selbst waren. Es hilft, wenn Eltern darauf vertrauen, dass ihr Kind die Fähigkeiten hat, sich weiterzuentwickeln.

Auf Warnzeichen achten: Die Antriebslosigkeit überschreitet ein natürliches oder vertretbares Maß, wenn sich Heranwachsende sozial isolieren und sich zum Beispiel von Freunden oder Interessen, die sie früher begeistert haben, abwenden. Auch wenn sie über einen längeren Zeitraum keinerlei Freude mehr an Aktivitäten zeigen, sondern nur noch niedergeschlagen sind, sollten Eltern aufhorchen. Weitere Warnsignale sind ein deutlicher schulischer Leistungsabfall, ein stark verändertes Essverhalten oder Selbstverletzungen. In diesen Fällen sollten Eltern aufmerksam werden und sich professionelle Hilfe suchen, zum Beispiel bei Ärzten oder Therapeuten für Kinder und Jugendliche oder der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung.