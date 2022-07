Jugendliche begeistern mit „Starlight Express“ im Festspielhaus Neuschwanstein

Das Musical der Kinder und Jugendlichen funktioniert auch ohne Rollschuhe und begeistert das Publikum – trotzdem fehlt etwas der Schwung.

29.07.2022 | Stand: 15:15 Uhr

„Super“, fand Benny als einer von hunderten jungen Zuschauern die Aufführung des Musicals „Starlight Express“ im Festspielhaus Neuschwanstein. Er hatte auch gleich seine Schwester in der großen Schar der Mitwirkenden entdeckt – alle werden an der Füssener Musical Academy ausgebildet, deren Inszenierung des Andrew Lloyd Webbers Meisterwerks in wunderbar fantastischen Kostümen spielt.

Festspielhaus Neuschwanstein: Teile des Zeppelin-Bühnenbildes blieben stehen

Besucher werden Teile des Zeppelin-Bühnenbilds erkannt haben, vor dem die Züge – dargestellt vom Academy-Nachwuchs – um die Wette fahren. Drei „Sternchen“ sind in der Pause gern bereit, Fragen zu beantworten. Im Nu ist es eine größere Gruppe, aus der beim Kauen von Süßigkeiten zu hören ist, wie viel Spaß alle bei den Proben hatten, die erst seit etwa einem Jahr den Unterricht besuchen. Die dem Musical das Tempo gebenden Tanzszenen sind in einer wirklich großartigen Choreographie zu erleben. Dafür gibt es Beifallsstürme. Weil die 80 kleinen und größeren Darsteller nicht wie die Profis im Programm an anderen Musicaltheatern mit voller Dynamik auf Rollschuhen auf der Bühne unterwegs sind, fehlt es der Füssener Aufführung an Schwung.

Daran störte sich aber keiner der Zuschauerinnen und Zuschauer. Schade, dass die spielfreudigen Darsteller noch zu wenig Sprecherziehung genossen haben. Was gesagt wurde, war rechts und links außen in der zwölften Reihe vom Publikum oft kaum mehr zu verstehen.