Jugendliche feiern, bis Polizei Musikanlage sicher stellt

Die Polizei in Füssen hat nach einer nicht enden wollenden Ruhestörung von Jugendlichen deren Musikanlage in einer Wohnung sichergestellt.

05.02.2022 | Stand: 11:41 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung am Magnusplatz in Füssen zu einer längeren Ruhestörung. Jugendliche feierten ausgelassen und bei lauter Musik, während sie den zwangsläufig mithörenden Nachbarn jedoch keine weitere Beachtung schenkten.

Nach mehrmaligem Aufsuchen und deutlichen Belehrungen seitens der Polizei, trat keinerlei Besserung ein, weswegen der Verantwortliche schließlich aufgrund des unzulässigen Lärms angezeigt wurde.

Nachdem nicht einmal diese Maßnahme Wirkung zeigte, wurde schlussendlich in später Nacht durch die Beamten die Musikanlage des Betroffenen sichergestellt, um so die Nachtruhe zu gewährleisten.

