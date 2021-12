Jugendlicher nach Schneeball-Schlacht in Füssen im Krankenhaus

Bei einer Schneeball-Schlacht in Füssen wurde ein 14-Jähriger verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zu dem Vorfall.

07.12.2021 | Stand: 13:32 Uhr

Bei einer Schneeball-Schlacht am Montagabend im Bereich der Altstadt in Füssen wurde ein 14-jähriger Jugendlicher im Gesicht von einem Schneeball getroffen. Er selbst war an der Schneeball-Schlacht gar nicht beteiligt, so die Polizei.

Der Jugendliche erlitt eine Verletzung im Gesicht im Bereich der Augen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Vorgang wird der Staatsanwaltschaft als Körperverletzungsdelikt vorgelegt. Bisher hat sich der Verantwortliche weder beim Geschädigten, noch bei der Polizei gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 entgegen.

